Экологические проблемы деревообрабатывающей промышленности России. Пути преодоления

Актуальность проблемы нарастает вместе с увеличением объёмов производства и накоплением отходов, полученных в процессе переработки древесины. В связи с этим экологический менеджмент поставил себе целью поиск путей преодоления трудностей и осуществление деятельности в рамках природоохранной концепции.

Особенности и характер загрязнений

Современная деревообрабатывающая промышленность производит следующие виды отходов и задымлений:

выбросы в атмосферу летучих веществ;

выделение древесной пыли;

остатки лакокрасочных материалов.

Для того чтобы эффективно бороться с последствиями необходимо знать их источники. Они бывают двух типов:

Технологическое оборудование. Выделяет пыль и более крупные фракции как результат обработки цельной древесины.

Конвейеры, на которых производят изделия с использованием древесных отходов – стружек, опилок и т.п.

Удаление загрязнений первого вида возможно путём использования воздухоотсосов, установленных рядом с поточной линией. Во втором случае применяют тот же механизм, только с минимальным уносом измельчённого материала.

Очистку воздуха выполняют специальные приспособления, которые подразделяются на несколько типов:

Циклоны. Установки, изолирующие твёрдые частицы от воздуха за счёт центробежной силы.

Фильтры. Пылеулавливающие агрегаты, которые осуществляют процедуру очистки путём осаждения взвесей на поверхность или в структуру пористых сред.

Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные характеристики.

Прогресс не стоит на месте, и постоянно изобретает новые виды и подходы в борьбе с нарушениями в природоохранной сфере со стороны производителей изделий из дерева.

Перспективные направления в экологическом менеджменте на российских деревообрабатывающих предприятиях

Первым в этой отрасли завод, который смог доказать возможность не только существования, но и эффективного развития экологической концепции на территории России, стал «Кроношпан» (Электрогорск Московской области).

Собственником фабрики выступает австрийская компания по изготовлению панелей из древесины – ДСП, ламината и ДВП. Вместе с деловыми проектами она привнесла и европейский подход к работе. Об этом писала и «Комсомольская правда» (https://www.spb.kp.ru/daily/27092.7/4164413)

За семь лет своего существования производство претерпело ряд модернизаций, направленных на улучшение экологического состояния. К ним относятся:

Замена устаревшей дымовой трубы на новую стометровую с самыми современными фильтрами.

Привлечение независимых специалистов для осуществления ежесуточного контроля над состоянием воздуха на пограничных с заводом территориях.

Помимо этого, технологический подход, используемый на производстве, взял направление на природосбережение. Это выражается в следующем:

Не проводится вырубка леса для изготовления мебельных панелей.

Стружечные плиты в «Кроношпан» делают только из сухостоя и вторичной древесины.

Лиха беда начало – положительный пример не остался незамеченным. Другие предприятия подхватили инициативу и продолжили принимать меры по охране окружающей среды – закупать современную технику, монтировать фильтры и системы очистки.

Так целлюлозно-бумажный комбинат в г. Архангельске спроектировал новую выпарную станцию. С её помощью стало возможным провести ряд преобразований:

Сократить потребление воды на 20 процентов.

Наполовину уменьшить выброс дурнопахнущих соединений в атмосферу.

Снизить объём загрязнений, сливающихся в водную среду на 20%.

Таким образом, стало понятно, что улучшить экологическую обстановку на производствах, связанных с обработкой древесины вполне реально. Всё зависит только от желания собственника решать подобные проблемы.

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