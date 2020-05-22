Экологические проблемы деревообрабатывающей промышленности России. Пути преодоления

Актуальность проблемы нарастает вместе с увеличением объёмов производства и накоплением отходов, полученных в процессе переработки древесины. В связи с этим экологический менеджмент поставил себе целью поиск путей преодоления трудностей и осуществление деятельности в рамках природоохранной концепции.
Современная деревообрабатывающая промышленность производит следующие виды отходов и задымлений:
Для того чтобы эффективно бороться с последствиями необходимо знать их источники. Они бывают двух типов:
Удаление загрязнений первого вида возможно путём использования воздухоотсосов, установленных рядом с поточной линией. Во втором случае применяют тот же механизм, только с минимальным уносом измельчённого материала.
Очистку воздуха выполняют специальные приспособления, которые подразделяются на несколько типов:
Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные характеристики.
Прогресс не стоит на месте, и постоянно изобретает новые виды и подходы в борьбе с нарушениями в природоохранной сфере со стороны производителей изделий из дерева.
Первым в этой отрасли завод, который смог доказать возможность не только существования, но и эффективного развития экологической концепции на территории России, стал «Кроношпан» (Электрогорск Московской области).
Собственником фабрики выступает австрийская компания по изготовлению панелей из древесины – ДСП, ламината и ДВП. Вместе с деловыми проектами она привнесла и европейский подход к работе. Об этом писала и «Комсомольская правда» (https://www.spb.kp.ru/daily/27092.7/4164413)
За семь лет своего существования производство претерпело ряд модернизаций, направленных на улучшение экологического состояния. К ним относятся:
Помимо этого, технологический подход, используемый на производстве, взял направление на природосбережение. Это выражается в следующем:
Лиха беда начало – положительный пример не остался незамеченным. Другие предприятия подхватили инициативу и продолжили принимать меры по охране окружающей среды – закупать современную технику, монтировать фильтры и системы очистки.
Так целлюлозно-бумажный комбинат в г. Архангельске спроектировал новую выпарную станцию. С её помощью стало возможным провести ряд преобразований:
Таким образом, стало понятно, что улучшить экологическую обстановку на производствах, связанных с обработкой древесины вполне реально. Всё зависит только от желания собственника решать подобные проблемы.
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