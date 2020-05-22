Комиссионный интернет-магазин техники и электроники Laptopa в Новосибирске

Комиссионный магазин — это торговая точка, специализирующаяся на реализации бывших в употреблении и новых товаров. Поставщиками этих товаров являются обычные люди — законные владельцы вещей. Другими словами, комиссионный магазин является посредником оформления сделки покупки-продажи между бывшим и будущим хозяином изделия, за что имеет прибыль — определённый процент от полученных за проданный товар денег, так называемую, комиссию.

Покупка в комиссионном магазине — это прекрасная возможность приобрести нужный товар по довольно низкой цене. А тому, кто сдаёт вещь в магазин — получить деньги за ненужный уже в своём хозяйстве предмет обихода и подарить ему вторую жизнь там, где в нём нуждаются.

Комиссионные магазины могут быть нацелены на продажу конкретного, определённого вида товара (например, антиквариата) или продавать без ограничения всё, что сдадут люди (мебель, одежду, обувь, электротехнику и др.).

За исправность работы приобретенного товара можете не беспокоиться

В Новосибирске два года назад открылся интернет-магазин laptopa.ru, специализирующийся на продаже подержанной техники и электроники. За это короткое время Laptopa завоевала доверие среди покупателей, так как за исправность приобретённого здесь товара можно не беспокоиться, ведь он проходит оценку и обслуживание специалистами перед тем, как будет выставлен на продажу.

Продать всевозможную технику в магазине может как частное лицо, так и организация из любого района города. А приобрести здесь можно только в хорошем и отличном состоянии такой товар:

ноутбук;

планшет;

телевизор;

приставку;

компьютер;

смартфон и другие виды мобильных телефонов;

бытовую и другую различную технику.

Ассортимент магазина постоянно расширяется и обновляется, так как руководство торгового заведения учитывает все запросы покупателей. Ознакомиться с доступными предложениями и их ценами можно на сайте laptopa.ru,

Преимущества laptopa.ru

Готовность к сотрудничеству и внимательное отношение к клиентам выгодно выделяет магазин среди конкурентов и обеспечивает приток новых покупателей, желающих продать свою технику.

Выгоды для всех наших клиентов

Офис находится в центре города, рядом с остановкой метро.

В магазине нет перерыва и выходных.

Обслуживающий персонал — вежливые и приветливые сотрудники, готовые проконсультировать по любому вопросу.

Бесплатный чай/кофе и закуски для клиентов.

Выгоды для покупателей

Низкие цены.

Бесплатная консультация.

В наличии только исправная техника.

Подарок каждому клиенту при покупке.

Предоставление всех необходимых документов на товар.

Выгоды для продавцов

Предлагаем самую высокую цену в Новосибирске (выше, чем у конкурентов) за вашу технику.

Оформляем продажу документально — составляем двусторонний договор.

Не изменяем озвученную первоначально стоимость.

Принимаем компьютерную технику на запчасти.

Приезжаем оценить крупную технику по адресу.

Выдаём заём под залог техники.

Оцениваем быстро.

Цена на технику зависит от её состояния, внешнего вида, востребованности, производителя, года выпуска и других факторов. Мы можем предложить до 90% от рыночной стоимости конкретной модели.

Как купить/продать?

Чтобы купить технику в магазине Laptopa, достаточно совершить несколько действий:

Выбрать в каталоге на сайте магазина необходимую и понравившуюся модель. Оставить заявку. Согласовать все подробности по телефону. Забрать товар в магазине.

Аналогичный порядок действий и для продавца:

Оставляете заявку. Согласовываем условия. Привозите технику.

За покупку товара можно расплатиться наличным и безналичным способом. Ждём вас в нашем магазине, за просмотр денег не берём!

Фото с сайта рекламодателя