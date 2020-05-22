Комиссионный интернет-магазин техники и электроники Laptopa в Новосибирске

Комиссионный магазин — это торговая точка, специализирующаяся на реализации бывших в употреблении и новых товаров. Поставщиками этих товаров являются обычные люди — законные владельцы вещей. Другими словами, комиссионный магазин является посредником оформления сделки покупки-продажи между бывшим и будущим хозяином изделия, за что имеет прибыль — определённый процент от полученных за проданный товар денег, так называемую, комиссию.
Покупка в комиссионном магазине — это прекрасная возможность приобрести нужный товар по довольно низкой цене. А тому, кто сдаёт вещь в магазин — получить деньги за ненужный уже в своём хозяйстве предмет обихода и подарить ему вторую жизнь там, где в нём нуждаются.
Комиссионные магазины могут быть нацелены на продажу конкретного, определённого вида товара (например, антиквариата) или продавать без ограничения всё, что сдадут люди (мебель, одежду, обувь, электротехнику и др.).
В Новосибирске два года назад открылся интернет-магазин laptopa.ru, специализирующийся на продаже подержанной техники и электроники. За это короткое время Laptopa завоевала доверие среди покупателей, так как за исправность приобретённого здесь товара можно не беспокоиться, ведь он проходит оценку и обслуживание специалистами перед тем, как будет выставлен на продажу.
Продать всевозможную технику в магазине может как частное лицо, так и организация из любого района города. А приобрести здесь можно только в хорошем и отличном состоянии такой товар:
Ассортимент магазина постоянно расширяется и обновляется, так как руководство торгового заведения учитывает все запросы покупателей. Ознакомиться с доступными предложениями и их ценами можно на сайте laptopa.ru,
Готовность к сотрудничеству и внимательное отношение к клиентам выгодно выделяет магазин среди конкурентов и обеспечивает приток новых покупателей, желающих продать свою технику.
Цена на технику зависит от её состояния, внешнего вида, востребованности, производителя, года выпуска и других факторов. Мы можем предложить до 90% от рыночной стоимости конкретной модели.
Чтобы купить технику в магазине Laptopa, достаточно совершить несколько действий:
Аналогичный порядок действий и для продавца:
За покупку товара можно расплатиться наличным и безналичным способом. Ждём вас в нашем магазине, за просмотр денег не берём!
Фото с сайта рекламодателя
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