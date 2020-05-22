К пляжу «Бугринская роща» запустят речной маршрут

— Мы заключили соглашение с пляжем «Бугринская роща» на доставку отдыхающих с Речного вокзала. По пути на остров Кораблик мы будем делать остановку на этом пляже. Пока планируем высаживать пассажиров по принципу маршрутного такси — там оборудовано место для остановки. Когда будут сняты карантинные ограничения, мы установим плавучий причал, — пояснил InfoPro54 исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

— В связи с карантином и рекомендациями правительства по соблюдению правил безопасности мы обязаны обеспечивать социальную дистанцию, поэтому загрузка теплохода будет составлять не более 50% от посадочных возможностей. Плюс всех пассажиров обяжут соблюдать масочный режим, — говорит Бочаров. — С понедельника, 18 мая, мы уже работаем в таком формате на маршруте «Речной вокзал – Седова заимка», организованный совместно с минтрансом области. Им пользуются как дачники, так и отдыхающие, которые могут в выходной день доехать до Седовой заимки, погулять там и через 5 часов вернуться обратно.

Маршрут «Речной вокзал – Бугринская роща – остров Кораблик» компания планирует запустить с 22 мая. Перевозки будут осуществляться теплоходами «Москва». Периодичность движения — каждый час. Стоимость поездки (туда и обратно) для взрослого — 350 рублей, для ребенка от 6 до 14 лет — 250 руб, младше 6 лет — бесплатно.

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— В прошлом сезоне мы перевезли около 150 тысяч пассажиров, из них около 90 тысяч — на остров Кораблик. Думаю, в этом году пассажиропоток вырастет, так как границы закрыты для туристов, — рассуждает Антон Бочаров. — К нам уже сейчас поступает много звонков от горожан, интересующихся тем, какие программы будут в этом году и когда начнется сезон. Спрашивают, будут ли рейсы до Бердска, до Борового. Этот спрос существенно выше, чем в прошлом году.

Собеседник54 пояснил, что в этом году компания планирует возобновить совместные экскурсии с Музеем города Новосибирска и областным кукольным театром, а также экскурсии по Обскому морю. Но эти программы, скорее всего, удастся запустить только после снятия карантина, так как пока музеи и театры города не работают.

О планах по открытию маршрута к пляжу «Бугринская роща» как альтернативы городскому пляжу «Наутилус» в компании «Речфлот» говорили еще в феврале 2019 года.

Фото предоставлено компанией ООО «Речфлот»