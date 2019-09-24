Экологический субботник прошел в Новосибирске

21 сентября на территории Новосибирского лесничества в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!», в соответствии с нацпроектом «Экология» прошел масштабный экологический субботник, в котором приняли участие члены Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), сообщили в пресс-службе «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Акция «Живи, лес!» ежегодно проводится с целью привлечения внимания к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России. В этом году корпоративные волонтеры продолжили очистку соснового бора, который находится вблизи п. Красный Яр и п. Мочище Новосибирского района.

— В Новосибирской области инициатором проведения акции «Живи, Лес!» является Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В период проведения акции во всех муниципальных районах области планируется провести различные мероприятия: посадка деревьев, очистка лесов от мусора, просветительская работа. С каждым годом к акции присоединяется все больше людей, неравнодушных к проблемам наших лесов и окружающей среды, которые готовы решать экологические проблемы не только словом, но и делом. Мероприятия с участием корпоративных волонтеров на данной территории проводятся уже более пяти лет. За это время очищенно от мусора около 10 га лесного массива и это не просто цифры – это любовь, ответственность и забота о нашем общем будущем, — отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

Отмечается, что участниками акции стали более 120 корпоративных волонтера – представителей таких социально-ответственных компаний, как ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Марс», Coca-Cola HBC Россия, ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Центр эффективных производственных решений». Кроме того, очистку леса от несанкционированных свалок активно поддержали 10 студентов региональной ассоциации «Зеленые Вузы» НГТУ.

В результате совместной инициативы представителей НСКВ за три часа ударной работы волонтеры собрали 120 м.куб. мусора. Участникам акции удалось очистить от стекла, пластика, покрышек, бытовых, строительных и промышленных отходов территорию общей площадью 2 га, которая стала не только чище, но и безопаснее. Кроме того, традиционно, волонтеры, пришедшие на акцию со своими детьми, посадили вместе с ними на очищенной территории леса именные молодые деревья – 35 лип и рябины.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»