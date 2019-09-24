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«Обувь России» выпустит платежные браслеты «Арифметика»

Тестовая партия новых устройств в количестве 5000 штук поступит в магазины «Обуви России» в октябре.
  • 24/09/2019, 16:00
«Обувь России» выпустит платежные браслеты «Арифметика»

Группа компаний «Обувь России» развивает инновационную программу лояльности «Арифметика» и предлагает покупателям новый сервис — осуществлять платежи за товары и услуги с помощью платежного браслета, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что тестовая партия новых устройств в количестве 5000 штук поступит в магазины «Обуви России» в октябре.

Браслет работает по принципу бесконтактной оплаты — в устройство встроен чип банковской карты, в него необходимо будет также вставить сим-карту и активировать в личном кабинете на сайте www.arifmetika.ru или через мобильное приложение arifmetika. Платежные браслеты будут в двух цветах — красный и черный. Тестовая партия будет продаваться в магазинах Сибирского федерального округа. В дальнейшем компания планирует выпускать около 20 тыс. браслетов в год и поставлять их в торговые точки по всей сети.

— Идея внедрения платежного браслета появилась в результате анализа рынка и исследования поведения наших покупателей. Новый инструмент позволит платить в одно касание тем, кто не носит с собой банковскую карту и/или не хочет привязывать карту к телефону, это прежде всего дети, молодежь, пенсионеры. Так наши покупатели будут экономить время и оплачивать товары и услуги наиболее удобным для них способом. Синхронизация браслета и мобильного приложения «Арифметика» поможет клиенту всегда знать остаток денежных средств на карте, просматривать историю операций, пополнять бесплатно остаток средств и совершать платежи и/или переводы. Для родителей, которые приобретут браслет для своих детей, будет удобно отслеживать покупки детей через смс-уведомления или в мобильном приложении, — комментирует Роман Агеев, председатель правления ООО НКО «Платежный Стандарт» (входит в ГК «Обувь России» и является оператором системы «Арифметика»).

Продукт будет доступен покупателям магазинов «Обуви России» в течение октября. Одновременно с запуском нового платежного инструмента «Обувь России» модернизирует и мобильное приложение программы лояльности «Арифметика», которое заработало в сентябре 2018 года.

Программа лояльности и система дополнительных сервисов «Арифметика» работает в сетях «Обуви России» с 2015 года. В том же году «Арифметика» стала аффилированным участником платежной системы Mastercard, а в 2016 году компания начала выпускать предоплаченные карты «Арифметика Mastercard» и зачислять на них денежные займы. Сейчас «Арифметика» объединяет традиционную накопительно-дисконтную систему и набор финансовых сервисов, таких как рассрочка на покупку, денежные займы, платежи за услуги на кассе и т.д. На текущий момент число держателей карт «Арифметика» превышает 2,3 млн чел. (из них 420 тыс. — это владельцы платежных карт «Арифметика Mastercard»). Общий объем платежей за услуги, которые осуществляются с использованием карт «Арифметика» в магазинах «Обуви России», в период с января по август 2019 года превысил 450 млн рублей в месяц, что в два раза больше показателей аналогичного периода 2018 года.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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