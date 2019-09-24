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В Новосибирске открылась «Сибирская академия самбо»

  • 24/09/2019, 14:47
В Новосибирске открылась «Сибирская академия самбо»

В Новосибирске открылась Сибирская академия самбо — высокотехнологичная база для подготовки спортсменов и проведения турниров всероссийского уровня по спортивному и боевому самбо, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая площадь нового спортивного комплекса – около трёх тысяч квадратных метров. Здесь располагаются три зала: зал общей физической подготовки, зал спортивного самбо с игровой площадкой и зал боевого самбо, где можно отрабатывать ударную технику. Каждый из них оснащен современным качественным оборудованием и инвентарем. Главный зал оборудован трибунами на 350 мест.

На базе «Сибирской академии самбо» планируется проводить учебно-тренировочные сборы, семинары, конференции, мастер-классы и мероприятия в рамках проекта «Самбо в школу». Кроме того, спорткомплекс станет основной площадкой в Сибири для проведения всероссийских и международных соревнований самого высокого уровня.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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