«Экология-Новосибирск» предлагает изменить законодательство в части обращения с ТКО

С предложением о внесении изменений в действующее законодательство выступила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

— При «строительстве» новой отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами нам необходима помощь законодателей, — подчеркнула Лариса Анисимова. — Многие нормативные акты еще не приняты, а другие — требуют изменений. Например, для решения проблемы с так называемыми «серыми перевозчиками» нужно предусмотреть административную ответственность. Санкции должны побуждать потребителей к заключению договора с региональным оператором.

Также, следует предусмотреть возможность наделения регионального оператора правом получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов и других организаций информации необходимой для качественного предоставления услуги по обращению с ТКО и выполнения расчета платы.

Важный вопрос, который требует более тщательной проработки – это состояние объектов размещения отходов и их оснащение контрольно – измерительными системами. По данным регоператора, за 2019 год на полигонах было размещено 1 154 834,72 тонны отходов. Из них 741 356,97 тонны – твердые коммунальные отходы. При этом только на двух полигонах МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» (Гусинобродский и Левобережный) принято 737,5 тыс. тонн твердых коммунальных отходов и отходов, не относящихся к ТКО, но допущенным к совместному складированию.

На территории Новосибирской области используется более 36,5 емкостей для накопления отходов. Потребность региона, по оценкам специалистов, составляет около 44 тысяч контейнеров. В 2019 году ООО «Экология – Новосибирск» установило 6124 евроконтейнеров. Ежедневно на территории региона работает от 497 до 628 единиц мусоровозов и погрузчиков.

— Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставляется в 683 населенных пунктах, в которых проживает более 2 миллионов 707 тысяч человек (из 2 788 849) — 97,08% населения региона и более 18 тысяч юридических лиц. Однако, не все потребители своевременно оплачивают предоставленную коммунальную услугу. Так, по состоянию на 31 декабря процент собираемости составил 77,25, — констатируют в «Экологии-Новосибирск».

Фото: Юлия Данилова