В Новосибирске завхоза школы судят за хищение почти 3 млн рублей бюджетных средств

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 им. Л.И. Сидоренко», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

— По версии следствия, заместитель директора школы с 2016 г. по 2018 г. заключала фиктивные договоры поставки в образовательное учреждение учебной литературы, канцелярских изделий и других товаров. При этом необходимое имущество не поступало, а денежные средства были обналичены обвиняемой через фирмы-однодневки. Сумма похищенных бюджетных средств составила около 3 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в целях возмещения причиненного преступлением ущерба суд наложил на имущество обвиняемой арест.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan