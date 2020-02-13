Optiplane наращивает производство

— Сейчас мы производим беспилотники небольшими партиями — 1-2 десятка аппаратов в год — под потребности заказчика, плюс частично работаем на склад с дальнейшей продажей. С марта-апреля начинается сезон спроса на эту продукцию, и мы готовимся к нему заранее. В прошлом году на наши аппараты был очень высокий спрос, и мы не смогли выполнить все заказы, — сообщил во время пресс-тура один из собственников и руководитель КБ Optiplane Кирилл Яковченко (Портфельным инвестором компании является группа компаний «СИГМА.Новосибирск». — Ред.).

По его словам, в 2020 году компания намерена резко увеличить объем производства и планирует продать несколько десятков беспилотников. Детали для этих аппаратов изготавливают в Троицке и в Новосибирске — на площадке группы компаний «СИГМА.Новосибирск». В Новосибирске расположено сборочное производство. Как пояснил InfoPro54 директор группы компаний «СИГМА.Новосибирск» Борис Галкин, сейчас наноцентр планирует расширять свои площади, в том числе под масштабирование бизнеса компаний, которые вышли на стадию промышленного производства и продаж. К ним относится и Optiplane.

Кирилл Яковченко добавил, что команда продолжает работать над совершенствованием дронов. В частности, поставлена задача: вывести беспилотник на полностью автономный цикл облета, включая автоматическую зарядку на земле. По его словам, винтокрылы лучше всего подходят для такого функционала, чем самолеты.

— Самолеты не маневренны, для управления ими нужна высокая квалификация пилотов. Для запуска самолета требуется минимум два человека и безопасная взлетная полоса — коридор длиной 50-100 метров, также иногда нужна катапульта для запуска или парашют для приземления, — поясняет Яковченко. — Коптеры, в свою очередь, обладают малой дальностью и слишком требовательны к погодным условиям, поэтому применять их в промышленности не всегда эффективно. Винтокрыл Optiplane взлетает и садится вертикально — как коптер, при этом летает на большие расстояния — как самолет, устойчив к порывам ветра до 12 м/с, летает в дождь и снег.

Средняя цена беспилотников Optiplane сегодня составляет от 1,2 до 2,5 млн рублей — в зависимости от комплектации. Основные потребители — компании, работающие в горной добыче, геодезии и кадастре, электроэнергетике, нефтегазе, агропромышленном комплексе, ТЭК, лесном хозяйстве. Также дроны актуальны для регулярной автономной доставки мелких грузов.

Компания Optiplane — стартап наноцентра «СИГМА.Новосибирск». Разрабатывает беспилотные винтокрылы с 2015 года.

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