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Экология-Новосибирск закупила почти 3 тысячи современных мусорных контейнеров

  • 01/03/2019, 11:28
Следующий этап – развитие раздельного накопления отходов.

Экология-Новосибирск закупила почти 3 тысячи современных мусорных контейнеровС 1 января 2019 года в Новосибирской области началось обновление коммунальной инфраструктуры. Для жителей города и области приобретено и установлено 2750 контейнеров, из них 2630 пластиковых. Поэтапно заменяются баки, пришедшие в негодность, а также устанавливаются контейнеры на вновь организованных площадках, сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Отмечается, что за два месяца реформирования сферы обращения с отходами в частном секторе Новосибирской области появилось 38 бункеров объемом 8 м3 и 330 бочек для сбора ТКО.

Как пояснила генеральный директор регионального оператора Лариса Анисимова, планомерная работа по установке и замене контейнеров на территории города и области – это часть новой системы обращения с ТКО, улучшается качество оказания услуги. Следующий этап – развитие раздельного накопления отходов.

Фото: пресс-служба компании

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