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НГТУ и Яндекс начинают сотрудничество

Компания поддерживает ключевые университеты в городах присутствия.
  • 01/03/2019, 11:25
НГТУ и Яндекс начинают сотрудничество

НГТУ и новосибирский офис разработки Яндекса объявляют о начале сотрудничества. В течение многих лет компания поддерживает ключевые университеты в городах присутствия. В Новосибирске у Яндекса два офиса разработки: в центре города и в Технопарке Академгородка. Кроме Новосибирска, офисы разработки Яндекса есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и в ряде других городов, а в 2018 году открылся офис разработки Яндекса в Сочи, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Как отметили в пресс-службе, в новосибирском офисе разрабатывают Яндекс.Браузер, Яндекс.Музыку, Яндекс.Маркет. Внедряют технологии Machine Learning в проектах CatBoost и Крипта. Занимаются внутренними задачами большого Поиска. Разработчики пишут на C++, Python и Java, делают фронтенд и бекенд сервисов Яндекса. Направления и проекты постоянно развиваются, а людей в командах со временем становится всё больше. Имеющиеся в Новосибирске вакансии доступны на сайте компании, сейчас идёт набор на летнюю стажировку, которая может быть интересна студентам и специалистам без опыта.

Кроме того, Яндекс в Новосибирске успешно реализует совместный с компанией JetBrains образовательный проект – Computer Science Center. Основная цель CS центра – дать возможность желающим получить востребованные современной наукой и промышленностью знания в дополнение к университетскому образованию. Обучение в центре бесплатное, занятия проходят несколько раз в неделю по вечерам или в субботу.

— Современные технологии анализа данных и искусственного интеллекта являются основополагающими с точки зрения перехода к цифровой экономике. Только тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон: компаний- лидеров отрасли, академических институтов и вузов, позволит осуществить этот переход максимально эффективно, — говорит декан ФПМИ НГТУ Владимир Тимофеев.

Фото: пресс-служба НГТУ

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