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ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ проинформируют застройщиков в регионах по проектному финансированию

Первые соглашения о взаимодействии подписаны с Пермским краем, Республикой Татарстан и Саратовской областью.
  • 01/03/2019, 12:02
ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ проинформируют застройщиков в регионах по проектному финансированию

ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ начали активное информационное взаимодействие с администрациями регионов России по вопросам проектного финансирования строительства жилой недвижимости. Первые соглашения о взаимодействии подписаны с Пермским краем, Республикой Татарстан и Саратовской областью, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ

В рамках соглашений ДОМ.РФ будет оказывать информационно-аналитическую поддержку администрациям регионов и застройщикам в отношении вступивших в силу изменений в Федеральный закон № 214-ФЗ, в том числе с использованием единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.

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В соответствии с соглашениями, Банк ДОМ.РФ будет анализировать проекты жилищного строительства на предмет предоставления проектного финансирования по ним, проводить оценку их уровня кредитоспособности и соответствия требованиям Стандартов качества деятельности, характеристик и требований к застройщикам. По результатам анализа для экономически устойчивых проектов будет приниматься решение о возможности финансирования и предоставлении поручительства по кредитам. Также соглашениями предусмотрена реализация банком программ ипотечного кредитования в регионах в целях повышения доступности жилья для граждан.

Отмечается, что ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ планируют заключить соглашения о сотрудничестве с другими регионами, в которых ожидается переход наибольшего объема строительства на механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

Фото: pixabay.com, автор- analogicus

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