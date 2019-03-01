ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ проинформируют застройщиков в регионах по проектному финансированию

ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ начали активное информационное взаимодействие с администрациями регионов России по вопросам проектного финансирования строительства жилой недвижимости. Первые соглашения о взаимодействии подписаны с Пермским краем, Республикой Татарстан и Саратовской областью, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ
В рамках соглашений ДОМ.РФ будет оказывать информационно-аналитическую поддержку администрациям регионов и застройщикам в отношении вступивших в силу изменений в Федеральный закон № 214-ФЗ, в том числе с использованием единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.
Отмечается, что ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ планируют заключить соглашения о сотрудничестве с другими регионами, в которых ожидается переход наибольшего объема строительства на механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Фото: pixabay.com, автор- analogicus
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