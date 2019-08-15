Эксперты оценивают материалы, поданные на «Сибирь.ПРО»

31 июля завершился прием заявок для участия в XIV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». К работе уже приступило экспертное жюри проекта, по результатам голосования которого будут определены лучшие журналисты 2019 года! В этом году среди участников главного журналистского соревнования Сибири печатные, электронные и сетевые средства массовой информации из всех десяти регионов округа. На конкурс представлено 789 заявок, и такое количество работ свидетельствует о вновь установленном рекорде за четырнадцать лет работы проекта. Традиционно наиболее активно проявили себя журналисты из Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, констатирует Сибирский окружной информационный центр.

Главная тема конкурса в этом году – «НацПРОект». Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, – «Энергия ПРОрыва». Победителями станут авторы и средства массовой информации, рассказывающие в конкурсных материалах об использовании возможностей, открывающихся при реализации национальных проектов для увеличения выпуска отечественной промышленной продукции.

В XIV конкурсе «Сибирь.ПРО» дебютировала номинация «Цифровая энергетика», учрежденная генеральным партнером проекта «Россети Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность» от партнера проекта АО «СУЭК-Кузбасс» и премия «ПРОизведено в Сибири» АО «ХК «Сибцем». Также большое внимание участников было уделено номинации «ПРОфессионалы», в которой были представлены материалы сибирских корреспондентов, освещающих деятельность крупнейших предприятий Сибирского федерального округа.

Итоги Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» будут подведены в октябре в рамках XIV «Сибирской медиа- недели» в Новосибирске. Победители конкурса совершат пресс-тур в регионы Сибирского федерального округа, где их ожидает насыщенная программа от партнеров проекта.

Фото предоставлено Сибирским окружным информационным центром