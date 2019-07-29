ЭкоНива закупит новое оборудование у компании Tetra Pak

Компания Tetra Pak и ГК «ЭкоНива» подписали соглашение о поставке комплекса технологического и упаковочного оборудования, а также системы автоматизации для нового предприятия холдинга «ЭкоНива», которое строится в Маслянинском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании Tetra Pak.

Отмечается, что в рамках контракта Tetra Pak поставит технологическое оборудование для приемки и обработки молока; линию для производства полутвердых сыров; линию для производства творога; линию Tetra Pak® A3/Flex для производства и розлива ультрапастеризованного молока в Tetra Brik Aseptic 1000 Edge, а также линию Tetra Pak A3/CompactFlex для производства и розлива сливок, ароматизированного молока в порционную упаковку Tetra Brik Aseptic 200 Edge и систему автоматизации Tetra Pak PlantMaster.

Как рассказали в компании, инвестиции в проект на данный момент составляют 21 млрд рублей, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. После выхода на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать 1150 тонн сырого молока в сутки – предполагается, что эти показатели будут достигнуты к 2024 году. Завод в Маслянино станет крупнейшим в России предприятием по производству широкого ассортимента молочной продукции. На его мощностях будут выпускаться твердые и полутвердые сыры, ультрапастеризованные молочные и кисломолочные продукты, которые будут поставляться в различные регионы России, а также пойдут на экспорт.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области