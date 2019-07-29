ГК «ВИС» потребовала от перевозчика ТКО публичного опровержения

— В пятницу (26 июля) от имени компании ООО «Экология-Новосибирск» подан иск в суд о защите деловой репутации, где ответчиком обозначен Владимир Борисович Булычев (директор ООО «Оператор Эко сфера»). Мы считаем, что комментарии, которые дал уважаемый руководитель компании-перевозчика, работающей с нами по договору, порочат деловую репутацию компании и наносят ей ущерб, — заявил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей Козловский, подчеркнув, что это позиция холдинга, куда входит новосибирский регоператор. — Сумма иска — 0 рублей. Предъявляя его, мы хотим, чтобы Владимир Борисович опроверг данные, которые мы считаем недостоверными, и сделал это публично.

Представитель ГК «ВИС» уточнил, что поводом для пресс-конференции стало обращение к губернатору ряда перевозчиков. На минувшей неделе об этом письме сообщили несколько новосибирских СМИ. По словам Козловского, руководитель одной из компаний, подписавших обращение, официально отозвал свою подпись. Вторая компания разъяснила свою позицию, подпись не отозвала, но сообщила, что не планирует прекращать работу с регоператором.

— Хотелось бы заверить, что угрозы того, что мусор не будет вывозиться из населенных пунктов области, нет. Мы работаем в тесном взаимодействии с компаниями- перевозчиками, знаем их позицию, что они настроены на дальнейшую работу, — добавил Сергей Козловский. — Мы заинтересованы в том, чтобы «Экология-Новосибирск» работала стабильно. В том, чтобы не допустить ее банкротства и не посеять хаос на рынке обращения с ТКО. У группы это не единственный проект в Новосибирской области, и мы заинтересованы, чтобы все они развивались и завершились успешно.

Генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова пояснила, что акты, предоставленные перевозчиками в конце апреля, значительно превышают объемы, которые были в 1 квартале 2019 года (1,9 млн кубометров, 2 квартал — 2,5 млн кубометров). Именно поэтому регоператор сейчас проводит проверку данных, в ходе которой уже выявлен ряд нарушений: отсутствие указанных в отчете машин в ГЛОНАСС-навигации, задвоение объемов ТКО, технологическая остановка мусоровоза на контейнерной площадке ниже регламентной остановки для загрузки, критически низкий вес мусоровозов и т.д.

— Сейчас мы проверили 3 компании (всего 12). Выявленные несоответствия направлены перевозчикам для предоставления пояснений. После проверки и вычищения недостоверных факторов все фактические объемы транспортникам будут оплачены, —говорит Анисимова. — Объемы, которые не подтвердятся, у каждого перевозчика будут срезаны. Добросовестность исполнения обязательств будет одним из критериев выбора перевозчиков на следующий период.

Сергей Козловский подчеркивает, что в ряде случаев превышение заявленных объемов ТКО доходит до 40%. Компании, контролирующие большую часть объема перевозок в регионе, согласились с озвученными данными и предоставляют регоператору дополнительную информацию.

— Одна из наших главных задач —наведение порядка внутри системы, чтобы наши взаимоотношения с подрядчиками и субподрядчиками были предельно прозрачными. Это необходимо для формирования тарифа на услугу на следующий год, — подчеркивает он.

Директор ООО «Эко-Сервис» (Советский район Новосибирска, Бердск, Купинский, Чистоозерный районы области) Жанна Теличко пояснила, что в ее компании проверка еще не началась. Выявленные ранее замечания касались одного из субподрядчиков. Сейчас перевозчик самостоятельно перепроверяет документацию, в том числе предоставленную партнерами. Представитель ООО «ТБО» Роман Кириллов поинтересовался, может ли регоператор обозначить сроки проверки предоставленных документов и расчета за выполненные услуги, чтобы перевозчики могли рассчитаться с партнерами, работающими на субподряде. Лариса Анисимова пояснила, что 19 июля «Экология-Новосибирск» закончила выплаты за апрель, до 12 августа рассчитывает закрыть май. Сейчас осталось выплатить 123 млн рублей. За июнь объем выплат составляет 238 млн.

По ее словам, с начала года общий процент сбора платежей за утилизацию ТКО в регионе вырос до 65%. Причем уже третий месяц он находится на уровне 80%. В процентном соотношении платежи от юрлиц начали «догонять» население.

— Уровень сборов позволяет с уверенностью сказать, что скоро финансовые проблемы отойдут в прошлое. Соотношение начислений и предъявленных нам сумм приблизительно выровнялось. На сегодняшний день начислено 1,548 млрд рублей, предъявлено 1,570 млрд рублей. Сейчас летом ситуация снивелируется, и к концу года у нас будут замечательные показатели, и по тарифной кампании тоже, — уверена Анисимова. — Мы идем навстречу перевозчикам, в том числе в изменении графика платежей, так как понимаем, что может возникнуть форс-мажорная ситуация. Кому-то нужно вносить лизинговые платежи, платить зарплату и т.д.

Как пояснил корреспонденту InfoPro54 Владимир Булычев, его по-прежнему не устраивает названная регоператором сумма задолженности перед перевозчиками, в частности, перед его компанией.

— Если предприятие работает с несколькими подрядчиками, то оно не может сказать: «Я срезаю с вас со всех одну сумму, а потом мы будем проверять достоверность предоставленных вами данных». Сейчас именно такая ситуация с работой, выполненной нами в апреле. Это вызывает возмущение. Дайте данные — что не так, обоснуйте свое решение, — говорит Булычев. — Сейчас мы проверяем каждую цифру, чтобы защитить поданную нами отчетность, и будем обращаться в суд. Три компании-перевозчика уже написали обращение в ФАС РФ о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «Экология-Новосибирск».

По словам Анисимовой, сегодня около 90% ТКО, собираемых на территории, уже проходят через весы. За 1 полугодие собрано 4,3 млн кубометров мусора, по весовому контролю — чуть более 400 тысяч тонн. К концу следующего полугодия регоператор планирует приблизится к 9 млн кубометров. Что касается весовых параметров, то в Новосибирске и крупных населенных пунктах региона они, по мнению гендиректора «Экология-Новосибирск», могут оказаться ниже запланированных.

— Об итогах пока говорить рано. У каждого сезона могут быть свои пиковые нагрузки. Мы ощутили проведение субботников, сезонную очистку чердаков и подвалов, что привело к резкому росту вывоза ТКО. Ожидаем, что похожая волна будет осенью — в период проведения заготовок. В последующие годы при составлении договоров учтем этот фактор и поможем транспортным компаниям выстроить бизнес более эффективно, — говорит Лариса Анисимова.

Сегодня у «Экология-Новосибирск» заключено 12 контрактов с перевозчиками по 223-ФЗ, 21 договор с объектами размещения отходов и с 2 компаниями, осуществляющими переработку отходов. Регоператор также заключил около 900 тысяч договоров с физлицами, около 1 тысячи договоров с УК и ТСЖ, которые обслуживают более 6 тысяч многоквартирных домов, около 8200 с юрлицами. На обслуживании регоператора находятся 14 тысяч контейнерных площадок. Более 20% из них оснащены контейнерами для раздельного сбора мусора. В зону действия компании входят 430 населенных пунктов, в которых проживают 2,4 млн человек. Чтобы ужесточить контроль за утилизацией ТКО, регоператор набирает сотрудников, умеющих работать с отслеживанием маршрутов в системе ГЛОНАСС.

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