В суд направлено уголовное дело против бывшего главы Барабинска

Заместитель Барабинского межрайонного прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего бывшего главы администрации г. Барабинска, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства).

По версии следствия, глава администрации города Барабинска при реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выдал ООО СК «Дисан» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома без необходимого пакета проектной документации. Затем в процессе строительства надлежащий контроль выполняемых строительно-монтажных работ, как муниципальный заказчик не осуществлял, при нарушении сроков строительства со стороны застройщика не принял меры к расторжению контракта.

Кроме того, зная о наличии строительных дефектов здания, глава администрации выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию, а затем принял в муниципальную собственность объекты строительства – 19 квартир, которые передал подлежащим расселению из ветхого и аварийного жилья гражданам.

Отмечается, что в ходе расследования после проведения строительных экспертиз в апреле 2019 года заключением межведомственной комиссии администрации Новосибирской области указанный дом признан аварийным и подлежащим реконструкции.

— В результате указанных действий бюджету г. Барабинска причинен ущерб на сумму более 14,6 млн. рублей и существенно нарушены права граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда и получивших квартиры, не пригодные для проживания, — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Для возмещения причиненного преступлением ущерба, прокурором направлено в суд исковое заявление.

Уголовное дело рассмотрит по существу Барабинский районный суд Новосибирской области.

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