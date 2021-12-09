Экономические риски 2021-го переходят в следующий год

Экономические риски, накопившиеся на территории Новосибирской области на конец 2021-го, могут сохраниться в следующем году. Один из основных — инфляционное давление. Такой прогноз озвучил в ходе пресс-конференции в ТАСС министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Инфляционное давление, как главный риск, приводит к росту цен на товары и услуги, из-за чего бюджет испытывает трудности, в первую очередь с удорожанием строительных ресурсов, с проблемой определения начальной цены контрактов, с проведением торгов, — сообщает министр. — В связи с ростом заработной платы бюджету необходимо больше направлять средств на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы. Поэтому есть меньше возможностей двигаться по листу ожидания и включать какие-то дополнительные мероприятия, спрогнозированные изначально.

Именно с минимизацией данных рисков связано большинство поправок в бюджет текущего года, которые на минувшей неделе губернатор области Андрей Травников внес на рассмотрение в Заксобрание перед принятием бюджета во втором чтении.

— Много рисков кроется в вопросах инфляционных последствий, — поясняет глава областного Минфина. — Если посмотреть, чему посвящены корректировки бюджета 2021 года, которые мы внесли, то самая емкая — обеспечить контрольное значение по зарплате и ослабить инфляционное давление на доходы работников бюджетной сферы в ключевых отраслях (+3,9 млрд), социальные выплаты. Уточнили потребности нашей строительной отрасли, чтобы более полно рассчитаться с подрядными организациями. Снизить риски переходящей кредиторской задолженности.

В приоритете — школы и дороги

Как сообщил министр, значительная часть корректировок связана с решениями федеральных властей об изменении финансирования таких отраслей, как образование и дорожное хозяйство, на которые регион получает дополнительные 7 млрд федеральных средств.

Второй блок поправок связан со строительством инфраструктурных проектов. Помимо 3 млрд рублей собственных средств, выделяемых дополнительно, на эти цели предоставляются 5,3 млрд новых федеральных бюджетных кредитов. В соответствующую заявку по схеме ГЧП вошли объекты здравоохранения (поликлиники и инфекционная больница), проект кампуса в Академгородке, проект полигона твердых бытовых отходов.

Третий блок изменений касается повышения зарплат работникам бюджетной сферы. Также в поправках отражены увеличение господдержки сельхозтоваропроизводителям по техническому перевооружению (около 900 млн) и содержание муниципальных дорог (300 млн).

— У нас как были доминанты (образование, здравоохранение и социальная защита), так и остались в общей массе бюджета и в собственных расходных обязательствах, — говорит министр. — Эти расходы растут быстрее, чем прочие, в том числе после поправок, предложенных губернатором. Всего по социальным расходам — 120 млрд, включая трансферты муниципальным образованиям. В поправках, которые внес губернатор ко второму чтению, самая главная доминанта социального сектора — это вопрос повышения зарплаты и увеличения ассигнований на материальные затраты (+4,2 млрд).

Общие скучные цифры

По информации Министерства финансов Новосибирской области, после принятия депутатами поправок, предложенных губернатором, доходная часть бюджета вырастет на 9 млрд и составит 226 млрд. Собственные доходы корректируются незначительно. Расходы увеличиваются на 17 млрд — с 225 млрд до 242 млрд. Дефицит увеличивается. При этом реальный рыночный заемный дефицит будет составлять всего 6 млрд из 16 млрд. Еще 2 млрд — остатки с текущего года, 7,5 млрд — заимствования на новые инфраструктурные проекты за счет реструктуризации и предоставления новых бюджетных кредитов.