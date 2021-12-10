Новосибирск официально отказался от концессионного бассейна

На следующей неделе, 13 декабря, мэрия Новосибирска официально разрывает концессионное соглашение с ООО «БизнесСервис» по реконструкции бассейна «Дельфин» в поселке Пашино Калининского района. Об этом говорится в постановлении главы города Анатолия Локтя №4264.

— Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска: осуществить действия по снятию ограничения права собственности города Новосибирска в отношении нежилого здания (бассейн «Дельфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Флотская, 26а, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области; принять меры по обеспечению сохранности нежилого здания по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Флотская, 26а, — сообщается в постановлении. — Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Поводом для разрыва соглашения стало неисполнение компанией-концессионером прописанных соглашением обязанностей и их сроков. Напомним, что мэрия неоднократно шла навстречу инвестору, отодвигая сроки работ все дальше, однако, как показывали выездные проверки на объект, к работам никто не приступал. Последняя проверка показала, что работы не только так и не начались, но и то, что было сделано ранее, демонтировано. Об этом представители профильных подразделений сообщали в докладе на заседании комиссии горсовета по контролю за работой органов местного самоуправления.

— Сняты радиаторы отопления, исчезло вентиляционное оборудование, появился несанкционированный свободный доступ в здание, что сделало его привлекательным для вандалов, — сообщается на сайте горсовета. — Речь уже не просто о порче имущества, но и о том, что это место становится опасным, поскольку чаша глубиной около 6 метров никем не охраняется.

По информации мэрии Новосибирска, здание бассейна площадью 850 кв. м было передано в муниципальную собственность в 2012 году. Ранее бассейн принадлежал Министерству обороны России и долгое время не эксплуатировался. Концессионное соглашение в отношении бассейна было заключено в декабре 2017 года. В сентябре 2021 года мэрия сообщала о намерении разорвать соглашение и передать объект на баланс МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».