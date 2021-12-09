За хищение более 82 млн рублей перед судом предстанет гендиректор ЗАО «Солнечное»

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора закрытого акционерного общества «Солнечное». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба областной прокуратуры

— По версии следствия, в 2013-2019 гг. обвиняемый заключал договоры долевого участия в строительстве двух жилых домов, расположенных в селе Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области, — говорится в сообщении. — При этом злоумышленник не исполнил взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность граждан, причинив 114 потерпевшим ущерб в размере более 82 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.