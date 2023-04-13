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Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей

  • 13/04/2023, 15:53
ВТБ по итогам первого этапа цифровой трансформации банка обеспечил экономический эффект в 305 млрд рублей.

новости бизнесаОб этом в ходе конференция по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В 2022 году ВТБ завершил стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий лучшим стандартам индустрии в части надежности, отказоустойчивости, импортонезависимости и способный адаптироваться под требования внешней среды. В банке развернуто 19 программ технологической трансформации и более 300 проектов.

«Выполнена унификация информационных систем, ликвидировано продуктовое отставание, увеличен уровень надежности, создан новый производственный процесс. Наибольший экономический эффект в рамках цифровой трансформации дала программа “Омниканальность” и все, что связано с клиентскими сервисами, аналитика и выполнение регуляторных требований, а также программы “Надежность”, “Импортозамещение” и “Технологический суверенитет”. Внедрение в банке программы “Лаборатория Предиктивной аналитики” за три года цифровой трансформации дала десятки миллиардов рублей чистого экономического эффекта. В рамках программы на 67% увеличилась доля моделей, разрабатываемых с применением методов машинного обучения и ИИ», — сообщил Вадим Кулик.

ВТБ уже перешел к этапу тиражирования на технологическом рынке собственных ИТ-решений. Ожидается, что разработки банка смогут заместить множество зарубежных аналогов. По итогам 2022 года ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем ВТБ.

Банк занимается разработкой и развитием инновационных продуктов и технологий как совместно с передовыми вузами, такими как МФТИ и Сколтех, так и совместно с технологическими партнерами. Среди решений, которые уже применяются в банке и доступны другим участникам рынка через технологических партнеров ВТБ, — например, платформа графовой аналитики «Мирион». Она может применяться для противодействия мошенничеству, проверки контрагентов, автоматизации процесса выявления конфликта интересов и управления критической инфраструктурой. Решение помогает значительно сократить время на анализ такой информации как человеком, так и внешними информационными системами.

Совместно с МФТИ ВТБ разработал Промышленный оптимизатор, цель которого помочь российским компаниям оптимизировать свои процессы. Сервис может быть полезен самым разным отраслям, начиная от финансового рынка и заканчивая авиастроением. Также совместно с МФТИ ведется разработка еще одной перспективной технологии в области работы с данными — криптоанклава. В настоящий момент идет стадия тестирование экспериментального образца внутри банка, которое планируется завершить уже в апреле и войти в фазу промышленных испытаний.

Дальнейшая стратегия ВТБ в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. К 31 декабря 2024 года в критической ИТ-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное ПО, включенное в Единый реестр российских программ. Чтобы прийти к такому результату, в банке было запущено несколько параллельных процессов — выводятся из эксплуатации устаревшие с точки зрения архитектуры системы, вводятся новые, уже реализуемые в логике импортонезависимости, часть прежних систем переносится на новые компоненты.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация ВТБ


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