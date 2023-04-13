В Новосибирском филиале СГК снова меняется руководство

Директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее СГК) Андрей Аплошкин возглавит Кемеровский филиал компании. Об этом, предваряя заседание комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству сообщил председатель комиссии Игорь Кудин. Кроме того, по его словам, ожидается реорганизация Новосибирского филиала: его планируют объединить с Алтайским.

— Нас поставили перед фактом, — говорит о предстоящих преобразованиях в СГК начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — Даже официально перед фактом не поставили, мы эту оперативную информацию получили в ходе переговоров с компанией.

11 апреля генеральный директор «СУЭК» и СГК Максим Басов в прямом эфире сообщал, что задача по любой реорганизации и объединению одна: повысить результативность и эффективность работы организации.

— Мы решили, что Новосибирский и Алтайский филиалы может возглавлять один профессиональный и квалифицированный человек. У нас дефицит руководителей, поэтому мы считаем, что будет более эффективно процесс построить именно таким способом, — подчеркнул он.

По данным источника редакции, объединенный филиал может возглавить Игорь Лузанов. Сейчас он является заместителем генерального директора СГК — директором Алтайского филиала компании.

По словам Дмитрия Перязева, в условиях предстоящей реорганизации СГК у мэрии есть опасения срыва реализации концессионного соглашения на территории Новосибирска. Перспективы соглашения в сложившихся условиях депутаты горсовета намерены обсудить на ближайшей сессии.

В пресс-службе СГК редакции пояснили, что никакого влияния реорганизаций компании и смена директоров в филиалах на исполнение концессионного соглашения не окажет. Все договоренности будут выполняться в оговоренном графике и объемах. Отметим, что СГК уже реализует тепловые концессии на Алтае. В Бийске — с 2021 года, в Рубцовске — с 2017.

Напомним, Андрей Аплошкин был назначен директором Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании в январе 2023 года. На этом посту он сменил Андрея Колмакова, занимавшего должность с 2018 года.

Ранее редакция рассказывала о том, что объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%.