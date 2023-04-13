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Организация, занимающаяся поставкой медизделий, оштрафована на 1 млн в Новосибирской области

  • 13/04/2023, 15:24
Автор:
поставка медизделий
В ходе проверки прокуратуры, был выявлен факт подкупа от имени юрлица.

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки было выявлено нарушение в связи с незаконным вознаграждением от имени юрлица, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, организация выполняла госконтракт на поставку медицинских изделий для нужд ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ».

— За дальнейшее способствование в заключении контрактов на поставку медицинских изделий и медикаментов руководитель организации передал двоим членам комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» денежные средства в общей сумме свыше 1 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура Болотнинского района возбудила два дела об административном правонарушении. В результате рассмотрения организация оштрафована на 1 млн рублей.
Уголовные дела в отношении лиц, передавших и получивших денежные средства, находятся на рассмотрении в Болотнинском районном суде.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские антимонопольщики выявили нарушение в закупке медицинских изделий.

Фото: pixabay.com — qimono

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело поставка медизделий нарушения госконтрактов


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