Организация, занимающаяся поставкой медизделий, оштрафована на 1 млн в Новосибирской области

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки было выявлено нарушение в связи с незаконным вознаграждением от имени юрлица, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, организация выполняла госконтракт на поставку медицинских изделий для нужд ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ».

— За дальнейшее способствование в заключении контрактов на поставку медицинских изделий и медикаментов руководитель организации передал двоим членам комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» денежные средства в общей сумме свыше 1 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура Болотнинского района возбудила два дела об административном правонарушении. В результате рассмотрения организация оштрафована на 1 млн рублей.

Уголовные дела в отношении лиц, передавших и получивших денежные средства, находятся на рассмотрении в Болотнинском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские антимонопольщики выявили нарушение в закупке медицинских изделий.