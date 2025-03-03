Экономисты НГУЭУ прокомментировали перспективы снижения ключевой ставки ЦБ

О возможном понижении ключевой ставки к концу 2025 года с 21% до 18–19% годовых рассказал в кулуарах 18-й Зерновой конференции главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По мнению Александра Фалеева, доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ, ставка может быть снижена до 16%. При этом эксперт отмечает, что снижение ставки не является единственным способом борьбы с инфляцией. Даже если ключевая ставка низкая, это не всегда приводит к обесцениванию денег.

На данный момент, по словам эксперта, это самая простая мера сдерживания, которая направлена на снижение мотивации для привлечения кредитных средств.

— Если на фоне роста инвестиций в российскую экономику ЦБ изберет радикальный курс на снижение кредитных источников для развития бизнеса в пользу долевых и долговых ценных бумаг — он как мегарегулятор имеет на это право. Однако, если исходить из имеющегося с 2013 года опыта ДКП, то можно ожидать снижения до уровня даже ниже 18%, примерно до 16%, — отмечает эксперт.

Он напоминает, что в прошлые периоды именно это значение стало ключевым в переходе от положительной динамики кредитования к отрицательной, что напрямую связано с изменением ключевой ставки. Однако стоит отметить, что данное снижение не является рекордным. В 2022 году ЦБ уже снижал ключевую ставку на 12,5% всего за полгода.

Геннадий Ляскин, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ, считает, что вероятность столь низкой ключевой ставки невероятно мала.

— Главная причина возможного снижения ключа — замедление инфляции. Этот процесс (дезинфляция) должен будет трансформироваться в сокращение инфляционных ожиданий бизнеса, должны проявиться тренды на повышение оптимизма в отношении стабилизации роста цен. 2025 год обещает быть насыщенным на судьбоносные события, способные в одночасье сменить векторы экономической политики, поэтому конец года — это за горизонтом уверенного планирования, — отметил аналитик.

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