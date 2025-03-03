Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юрий Борисов не получил «Оскар»

Российский актёр Юрий Борисов стал номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссёра Шона Бейкера. Однако по решению жюри статуэтка в этой номинации досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Реальная боль». Но и без главного приза премии российский актер получил признание мирового кинематографического сообщества и высокую оценку коллег.

Новосибирский режиссёр Роман Медведев уверен, что, чем ближе была церемония награждения, тем очевиднее становилась победа Кирана Калкина. Но сам факт номинации Борисова — это большой успех, а поддержка Роберта Дауни-младшего, со сцены обратившегося к российскому актёру со словами «у тебя большое будущее», свидетельствует о том, что Голливуд открыл перед ним двери, рассказал режиссер Ом1 Новосибирск.

Причину успеха самой команды «Анора» новосибирский режиссер видит в ее сплочённости. Он вспомнил искреннюю радость актеров победе Майки Монро, сыгравшей главную роль в фильме. Это является ярким свидетельством того, что каждую победу фильма они воспринимают, как заслугу всех, а не каждого по отдельности.

Режиссер Шон Бейкер назвал Борисова «секретным оружием» и сравнил его с Райаном Гослингом. В ответ российский актер скромно сказал, что он просто обычный человек.

Что касается самой церемонии, то по красной дорожке Борисов прошел с Маркoм Эйдельштейном, а его выступление в Голливуде привлекло внимание к российским актёрам на мировой сцене. И уже сейчас очевидно, что этот этап станет новой возможностью для карьеры Борисова в Голливуде.

Ранее редакция писала о том, что Медведев отмечает, что Борисов мастерски передал образ героя, который сочетает в себе силу, нравственность и уязвимость. Его герой в фильме «Анора» является примером «тихой силы». Режиссёр обратил внимание на то, что актёр создал многогранного персонажа, за сдержанностью которого скрываются слабости, что делает его более объёмным и человечным.