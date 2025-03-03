Губернатор поставил новую задачу в сфере малого и среднего бизнеса

В ходе заседания правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова обсуждались вопросы реализации национального проекта, направленного на поддержку малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

С основным докладом по данной теме выступил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Губернатор подчеркнул, что Новосибирская область занимает одно из ведущих мест в стране по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Он отметил значительный вклад этого сектора в экономику региона, составляющий более половины общего оборота и около 40% валового регионального продукта. Малый и средний бизнес является ключевым работодателем и важным фактором экономического развития. В рамках новых проектов, включая нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», будет продолжена поддержка бизнеса с акцентом на повышение эффективности, самостоятельности и укрупнение предприятий, особенно в сельской местности, в частности в агропромышленном секторе.

В 2024 году завершился национальный проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса и поддержку предпринимательских инициатив, реализованный в период с 2019 по 2024 год. Ключевой задачей инициативы было увеличение числа занятых в секторе МСП до 25 миллионов человек к 2024 году, по сравнению с 19 миллионами в 2019 году.

Проект был направлен на всестороннюю поддержку бизнеса, начиная от разработки идеи и заканчивая расширением деятельности и выходом на экспортные рынки.

Нацпроект включал в себя четыре федеральных проекта: поддержку самозанятых граждан, программы предакселерации и акселерации для субъектов МСП, а также цифровую платформу для МСП. Новосибирская область активно участвовала в реализации первых трех проектов, адаптировав их под региональные нужды.

В рамках регионального проекта «Самозанятые» целевой показатель по количеству зарегистрированных самозанятых, применяющих специальный налоговый режим, составлял 42 463 человека к концу 2024 года. Фактически, это число было достигнуто уже в мае 2021 года. По данным налоговой службы, в регионе насчитывается свыше 250 тысяч самозанятых, из которых лишь небольшая часть зарегистрирована как ИП.

По состоянию на начало 2025 года, общее число занятых в сфере МСП в Новосибирской области, включая ИП и самозанятых, достигло 694,9 тысяч человек. Регион занимает лидирующую позицию по количеству субъектов МСП в Сибирском федеральном округе и входит в первую десятку по стране.

С 2025 года Новосибирская область включилась в новый федеральный проект по поддержке МСП, ориентированный на стимулирование роста в приоритетных секторах экономики и повышение категории компаний.