Экономия и эффективность: почему компании объединяют продакт- и проджект-менеджеров

Лет пятнадцать назад функции продакт- и проджект-менеджеров распределялись между проджектами, отчасти бизнес-заказчиками, а иногда и разработчиками. В период с 2018 по 2020 год произошло выделение этих ролей в отдельные позиции с четко обозначенными зонами ответственности. Однако с начала 2022 года наблюдается обратная тенденция: многие организации возвращаются к объединению этих функций.

Эта тенденция обусловлена, прежде всего, текущей ситуацией на рынке труда. Во-первых, рекордно низкий уровень безработицы в России на протяжении последних трех лет создает значительный дефицит кадров. Это, в свою очередь, приводит к существенному росту заработных плат, особенно в ИТ-сфере, что требует оптимизации расходов на оплату труда. Объединение ролей становится одним из способов сокращения издержек.

Во-вторых, ужесточение условий кредитования также стимулирует компании к поиску путей снижения затрат. Отсутствие прогнозов о скором снижении ключевой ставки и, как следствие, процентных ставок по кредитам, предполагает, что тенденция к объединению ролей, вероятно, сохранится в ближайшие год-два.

По словам Александра Доронина, product-менеджера «Финтех Солюшнс», четкое разделение ролей продакт- и проджект-менеджера постепенно утрачивает актуальность. Компании все чаще ожидают от продакт-менеджеров не только стратегического видения, но и оперативного контроля. Эта трансформация вызвана не только стремлением к экономии, но и желанием ускорить коммуникацию.

— Возможно, в будущем мы увидим появление новой, гибридной роли. Однако нельзя исключать, что эта гибридизация – всего лишь временная реакция на дефицит кадров и нестабильность рынка, — добавил Александр Доронин.

Стоит отметить, что ключевым фактором, влияющим на кадровую политику в ИТ-индустрии, остается искусственный интеллект. Внедрение ИИ-технологий позволяет повысить продуктивность сотрудников и, как следствие, снизить потребность в привлечении новых специалистов.