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В Новосибирской области за три года мигранты устроили более 400 ДТП

  • 26/06/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области за три года мигранты устроили более 400 ДТП
Регион на седьмом месте в российском рейтинге по количеству аварий с иностранцами

Губернатор Новосибирской области в 2024 году подписал постановление, которое запрещает мигрантам работать в такси и некоторых других сферах в 2025 году. Это сделано, чтобы стимулировать внутреннюю трудовую миграцию и обеспечить приоритетное трудоустройство граждан России. Агентство «ПромРейтинг» провело исследование, чтобы выяснить так ли страшен мигрант за рулем автомобиля.

По данным компании, за 2022–2024 годы на российских дорогах произошло 16 251 ДТП с участием иностранных водителей. Всего же в стране зарегистрировано 391 208 аварий. Это значит, что приезжие водители стали причиной чуть более 4% всех происшествий.

Новосибирская область занимает седьмое место в этом рейтинге. В регионе зафиксировано 423 ДТП с участием иностранцев, из них 415 — с водителями из стран СНГ.

— Стоить учитывать, что большая часть мигрантов, приехавших в Россию, это люди не из таких крупных городов, в каких они проживают и работают в нашей стране. Отмечу и разную культуру вождения. В ряде среднеазиатских стран она довольно специфическая, что не может не влиять на российских водителей. Влияет негативно, конечно. Дурной пример на дороге заразителен, — рассказал Антон Глухов, ведущий аналитик ИА «ПромРейтинг».

По данным Госавтоинспекции, за 2024 год в Новосибирской области произошло 2 680 аварий.

Ранее редакция сообщала о том, что СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы. По данным МВД, только 24% несовершеннолетних иностранцев посещают школы в России.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Мигранты


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