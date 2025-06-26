СГК требует десятки миллионов рублей с управляющих компаний в Новосибирске

Новосибирские управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) обратились к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за массовых исков от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Компания добивается взыскания долгов за тепло и горячую воду, начиная с 2009 года.

По данным СГК, на 1 июня 2025 года общая просроченная задолженность юридических и физических лиц перед АО «СГК-Новосибирск» и ООО «Новосибирская теплосетевая компания (ООО «НТСК», входит в «СГК» — Ред.) составляла свыше 2 млрд рублей. 967 млн рублей из этой суммы приходится на управляющие организации.

— Сумма просроченной задолженности эквивалентна стоимости трети ремонтной программы, — уточнили в компании редакции Om1 Новосибирск.

В Сибирской генерирующей компании добавили, что для некоторых жителей Новосибирска расчёты за тепловую энергию выполняют управляющие организации. При этом горожане производят оплату в соответствии с этими начислениями напрямую в ресурсоснабжающую организацию.

— Такая система прямых платежей по начислениям управляющих организаций не освобождает сами УК от обязанности по погашению просроченной задолженности населения — это условие договоров между УК и СГК, — подчеркнули в компании.

В электронной картотеке Арбитражного суда Новосибирской области насчитывается порядка 150 таких дел на общую сумму более 73 млн рублей. В управляющих компаниях уверены, что это может повлечь массовые банкротства новосибирских УК и ТСЖ.

— Такие иски от СГК поступали и раньше. Но, скорее всего, были не такими массовыми. Практически всегда суд принимает сторону монополиста. К сожалению, мы в 2020 году тоже стали участниками подобного разбирательства. И даже дошли до Верховного суда, но безуспешно. Поэтому последствия могут быть самыми плачевными. Для управляющих компаний с небольшим оборотом подобное решение может стать фатальным и привести к банкротству, так как они имеют обязательства по зарплате, налогам и так далее. Уверен, что и для многих крупных компаний это также может стать причиной распада, — рассказал редакции Infopro54 председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Новосибирской области изменятся тарифы на коммунальные услуги. Коммунальные платежи вырастут на 13,5%. В Новосибирске холодная вода, газ и водоотведение подорожают на 11,9%, горячая вода — на 12,1%, электроэнергия и отопление — на 12,6%, а вывоз ТКО — на 5,7%. Например, плата за тепловую энергию вырастет с 2101,91 рубля до 2303,20 рублей за гигакалорию с учётом НДС. Плата за кубометр холодной воды увеличится до 29,3 рубля, а водоотведение — до 23,75 рубля.

При этом с 1 марта 2026 года жители Новосибирской области будут платить за услуги ЖКХ в новые даты: последним днем для оплаты станет 15-е число каждого месяца (до сих пор 10-е).

Ранее редакция сообщала, что более 40 тысяч новосибирцев получат иски из-за долгов по капремонту от Фонда ЖКХ. Задолженность на спецсчетах ― уже около 1 миллиарда.