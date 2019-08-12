Экоуроки на озере «Утиное гнездо»

«Утиное гнездо» — давнее излюбленное место отдыха новосибирцев. Оно окружено живописной лесной зоной и считается одним из крупных местообитаний диких уток. Но в последнее время его санитарное состояние стало желать лучшего: неизвестные все чаще стали загрязнять природную зону бытовым и строительным мусором. При содействии депутата молодежного парламента Новосибирской области Андрея Шамалёва, озеро взяли под свою опеку представители партии «Зеленые», сообщили в пресс-службе партии.

— Пока готовятся запросы в различные инстанции о поиске виновных в организации несанкционированной свалки на озере, мы решили внести свой вклад в улучшение его санитарного состояния. На наш призыв откликнулись представители Всероссийского общества охраны природы и местные жители, — прокомментировал парламентарий.

Совместными усилиями за несколько дней на берегах озера было собрано более 70 мешков с мусором.

— Такие экоуроки на природе — лучший способ приучить подрастающее поколение к чистоте и порядку. Видя, какой вред наносится природной экосистеме неорганическим мусором, молодежь кардинально пересматривает свои взгляды и уже никогда не позволяет себе оставить после себя мусор на природе, — добавил руководитель молодежной организации «Зеленая дружина» Илья Сазонов.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Зеленые»