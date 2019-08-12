Нелегальные кредиторы охотно «берут в работу» маткапитал

По итогам шести месяцев 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России на территории регионов Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия выявили 166 нелегальных участников финансового рынка (за 2018 год — 165). Две трети черных кредиторов занимались незаконной выдачей займов населению с привлечением средств материнского капитала. Подобные нелегальные схемы были зафиксированы во всех регионах за исключением Томской области, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

По этой схеме черные кредиторы выдавали своим клиентам займы, обеспеченные жилищными кредитами. Ипотека гасилась за счет средств маткапитала, а граждане получали деньги и при этом отдавали комиссию нелегалам. В среднем она составляла 15%.

— Такая незаконная схема популярна у мошенников, потому что она дает им гарантированный доход, и, безусловно, есть спрос со стороны населения. Но гражданам стоит помнить, что любое обращение к черным кредиторам несет опасность для их средств и имущества. Помимо откровенного обмана при заключении договора, нелегалы используют незаконные методы взыскания долгов. Поэтому перед тем, как оформить кредит или заем, нужно проверить участника финансового рынка в реестре и справочнике Банка России на официальном сайте, — отметил Андрей Шепелев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России.

По его словам, на законодательном уровне приняты изменения, которые направлены на борьбу с подобными нелегальными схемами. С 1 октября 2019 года выдавать гражданам потребительские займы, обеспеченные ипотекой, смогут только профессиональные кредиторы, которые поднадзорны Банку России. Запрет не коснется ФГКУ «Росвоенипотека» и уполномоченных «Дом.РФ» организаций. Поэтому нелегалы не смогут получить средства материнского капитала для их обналичивания.

В Сибирском ГУ также отметили, что около 15% нарушений на финансовом рынке были связаны с незаконными названиями компаний не кредиторов. Чтобы вызвать доверие у населения, нелегалы работали под видом микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, бирж и форекс-дилеров. Также эксперты Сибирского ГУ Банка России обнаружили 12 случаев незаконной ломбардной деятельности. Кроме того, в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях были выявлены организации с признаками финансовых пирамид.

По материалам Сибирского ГУ Банка России правоохранительные органы возбудили в отношении должностных и юридических лиц более 70 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела. По другим выявленным фактам нелегальной деятельности на финансовом рынке продолжается проверка.

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