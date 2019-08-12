Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

За 1 полугодие 2019 года внешнеторговая деятельность участников внешнеэкономической деятельности Сибирского федерального округа (СФО) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года характеризовалась увеличением стоимостных показателей экспорта и импорта. При этом стоимостные объемы экспорта и импорта в торговле со странами дальнего зарубежья увеличились, а со странами СНГ — уменьшились, говорится в пресс-релизе Сибирского таможенного управления.

Внешнеторговый оборот по СФО в 1 полугодии 2019 года составил 23,3 млрд долларов США и по сравнению с 1 полугодием 2018 года увеличился на 2,1%. При этом более 81% товарооборота приходится на экспорт (18,9 млрд долларов США), около 19% — на импорт (4,3 млрд долларов США).

Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте СФО остаётся лидирующей и составляет 88%, доля стран СНГ — около 12%. По отношению к 1 полугодию 2018 года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 3%, а со странами СНГ — сократился на 4%.

В число стран — основных торговых партнёров по-прежнему входят Китай (18% от стоимостного объёма внешнеторговых операций округа), Нидерланды (10%), Германия (7%), Япония и Республика Корея (по 6%), Тайвань (Китай), Украина и США (почти по 5%), Казахстан (3,5%), Турция, Швейцария и Польша (по 3%).

По сравнению с 1 полугодием 2018 года товарооборот СФО с Китаем уменьшился на 11,3%, с Тайванем — на 24%, с Казахстаном — на 21,6%, с Турцией — на 18,8%. При этом в торговле с Нидерландами внешнеторговый оборот вырос на 14%, с Германией — на 32,8%, с Японией – на 17,1%, с Республикой Корея – на 16,7%, с Украиной – на 1,5%, с США — на 3,5%, со Швейцарией — на 22,6%, с Польшей — на 5,1%.

В 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимостной объем экспорта СФО увеличился на 386 млн долларов США (на 2%).

Увеличение стоимостного объёма экспорта в основном обеспечил рост поставок алюминия необработанного, никеля, лесоматериалов обработанных, продовольственных товаров, концентратов свинцовых в страны дальнего зарубежья, топливно-энергетических товаров в страны дальнего зарубежья и страны СНГ, концентратов цинковых в страны СНГ.

По сравнению с 1 полугодием 2018 года возросла стоимость экспортных поставок металлов и изделий из них (+488 млн долларов США), топливно-энергетических товаров (+361 млн долларов США), продовольственных товаров (+44 млн долларов США). Физические объёмы поставок металлов и изделий из них и топливно-энергетических товаров также возросли, а продовольственных товаров — сократились.

В то же время отмечается сокращение стоимостного объёма поставок древесины и изделий из нее, продуктов неорганической химии, органических химических соединений, нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья, пластмасс и изделий из них, кокса из каменного угля в страны СНГ.

Рост стоимостного объёма импорта на 85 млн долларов США (на 2%) обусловлен, прежде всего, увеличением поставок оксида алюминия, фармацевтической продукции, органических химических соединений, каучука, резины и изделий из них, пека и кокса пекового, предметов одежды и принадлежностей к одежде из стран дальнего зарубежья, ж/д локомотивов, подвижного состава и их частей из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Наряду с этим отмечается сокращение в стоимостном объёме импортных поставок оборудования и механических устройств, электрических машин и оборудования, фруктов, средств наземного транспорта и их частей, инструментов и аппаратов оптических, фотографических, обуви из стран дальнего зарубежья, керамических изделий из стран дальнего и ближнего зарубежья, черных металлов и овощей из стран СНГ.

В товарной структуре импорта наблюдается сокращение стоимостного объёма поставок по следующим основным группам товаров: машиностроительной продукции (-121 млн долларов США), металлов и изделий из них (-47 млн долларов США), топливно-энергетических товаров (-30 млн долларов США), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (-12 млн долларов США). При этом стоимостной объём поставок химической продукции увеличился на 255 млн долларов США.

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления