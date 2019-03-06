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«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

Основными рынками сбыта компании остаются Китай, США, Южная Корея и Израиль.
  • 06/03/2019, 15:54
«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

Общее количество изделий, поставленных АО «Экран-оптические системы» (актив РАТМ Холдинга) своим заказчикам – более 75 000 единиц. Объем реализованной продукции в денежном выражении по отношению к уровню 2017 года вырос на 11%, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Отмечается, что доходы от реализации электронно-оптических преобразователей (эопов) 2+ поколения в структуре выручки составили 79%, эопов нулевого поколения – 17%; фотоэлектронных умножителей – 4%.

В 2018 году предприятие экспортировало приборы и комплектующие на 694 млн рублей. По словам генерального директора АО «Экран-оптические системы» Андрея Гугучкина, компания продолжает расширять географию продаж.

— Основными рынками сбыта остаются Китай, США, Южная Корея и Израиль, — комментирует он. — В 2019 году планируем активнее развивать сотрудничество с Индией, Республикой Беларусь и странами Евросоюза – для нас это перспективные направления.

Фото: предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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