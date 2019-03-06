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Малышке с ДЦП нужны деньги на лечение

Не хватает — 150 785 руб.
  • 06/03/2019, 16:06
Малышке с ДЦП нужны деньги на лечение

У шестилетней Маши Солонарь детский церебральный паралич.

— Дочка родилась раньше срока, первую неделю дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Выписали Машу три недели спустя. Развивалась дочка с небольшой задержкой, врачи успокаивали: к году наверстает, догонит ровесников. Но в шесть месяцев стало очевидно, что у Маши повышенный тонус мышц, – невролог назначил массаж, лекарства, но улучшений не было. А в год Маше поставили диагноз ДЦП, — рассказывает мама Маши Наталья Нерадько.

С тех пор семья постоянно занимается лечением девочки.

— Мы возим Машу на курсы реабилитации, иглотерапию, иппотерапию (лечебную верховую езду), в бассейн. Все вместе принесло хорошие результаты: Маша сама садится, ходит вдоль опоры или держась за руки, любит лепить из пластилина, хорошо говорит, речь у дочки развита, она анализирует, рассуждает. Осенью Маша должна пойти в первый класс. Она мечтает пойти сама, своими ногами, — говорит Наталья.

Малышке требуется продолжение восстановительного лечения в новосибирском Центре семейной медицины.

— Маша нуждается в продолжении восстановительного лечения. Необходимо развить у девочки чувство равновесия – в положении сидя и стоя с опорой на руки, — комментирует невролог-реабилитолог Центра семейной медицины Оксана Тасенкова (Новосибирск).

Мама Маши отмечает, что оплатить лечение семья не может и просит помощи.

— Оплачивать лечение мы больше не можем, все наши накопления израсходованы, живем на зарплату мужа, который работает крановщиком. Прошу вас, помогите, пожалуйста! — говорит Наталья.

По данным Русфонда стоимость лечения составляет 152 985 рублей. 2200 руб. собрали читатели Русфонда. Не хватает 150 785 руб.

Помочь Маше можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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