Экс-чемпион мира Мурат Гассиев вернулся на ринг

Сейчас на его счету 29 встреч и лишь одно поражение. Кстати, уступил он не менее популярному украинскому боксеру Александру Усику в 2018 году. Наконец-то Мурат решил вернуться в спорт и вполне удачно. Расскажем последние новости.

Усик — Гассиев: вернемся к истории

Два сильнейший и популярных бойца встретились на ринге 21 июля 2018 года. Поединок проходил в Москве в известном комплексе “Олимпийский”. Это финал супер сессии в тяжелом весе.

На тот момент украинский боксер Усик имел пояса WBC и WBO, доспехи Гассиева — IBF и WBA super. Также на кону стоял Кубок Мохаммеда Али, который получал победитель, и другие важные и престижные титулы — мировой чемпион по версии The Ring, абсолютный и наследственный чемпион.

Боксеры провели сложный бой и продержались все 12 раундов. Судьи вынесли вердикт — единогласная победа Александра Усика. В принципе, спортивные капперы и букмекерские конторы онлайн считали украинца фаворитом. Они не ошиблись в своих прогнозах.

Отличное возвращение

После той встречи Мурат долго не выходил на ринг. Спортивные капперы думали, что спортсмен меняет тактику, работает над ошибками и активно готовится к потенциальным будущим встречам. И вот этот момент настал. Мурат снова вышел на ринг и продемонстрировал неплохие навыки в поединке с албанским спортсменом Нури Сефера. .

Встреча состоялась в Сочи в рамках шоу “Столото. Фестиваль бокса”. Кстати, это был дебют Гассиева в супертяжелом весе, прошел он вполне успешно и молниеносно. Россиянин смог уже в первом раунде продемонстрировать успешную комбинацию — левый хук, далее — правый прямой. Сефера просто не мог ему противостоять.

Возможно, боксеру уже тяжело на ринге, ведь ему исполнилось 43 года, а может он стал просто удобным противником для россиянина. Конечно, есть и еще одна причина победы — Мурат хотел эффектно вернуться в бокс, а длительный перерыв явно пошел ему на пользу. В любом случае, рефери не колебался в своем решении — победа нокаутом.

Что будет дальше — бой с Усиком?

Сразу после боя с албанцем Мурат заявил, что хотел бы провести бой-реванш с украинским боксером Усиком. Он уверен, что эта встреча заинтересовала бы болельщиков, а также боксерское сообщество. По его словам, Александр — достойный соперник, которого он уважает. Хотелось бы выяснить, кто же сейчас сильнее.

Напомним, Александр Усик — уверенный украинский боксер, который ни разу не проиграл за свою карьеру. Последняя его встреча — бой с Дереком Чисорой, которая состоялась 31 октября 2020 года. Этот бой продлился 12 раундов, и украинец победил по очкам. Подобный исход предсказывали беттинг-операторы и аналитики. Любителям азарта рекомендуем обратить внимание на БК Олимп, Лигу Ставок, 1хСтавку, Париматч или Марафон. В их линиях всегда представлен бокс.

Кстати, гонорар украинца — 2,2 миллиона фунтов стерлингов, а британца — 6,9 миллионов. В связи с мировой пандемией, гонорары спортсменам сократили. Александр получил 1,5 миллионов фунтов, а Дерек — четыре.

На данный момент потенциальная встреча этих двух соперников серьезно не обсуждалась в боксерском сообществе, ведь сейчас у боксеров уже есть запланированные поединки, соперники у них также вполне достойные. Возможно, планы изменяться и два профессионала смогут провести реванш.

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