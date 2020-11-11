Сбер снова организует «Зеленый день» распродаж

Впервые в формате «Зеленого дня» распродаж Сбербанк отметил день рождения в 2018 году. Предложение «зашло» как у корпоративных, так и у частных клиентов, а 2019 год показал, что этот успех неслучаен. По ссылкам, анонсирующим скидки на продукты и услуги, перешли более 7 млн клиентов, около 1 млн из них оставили заявки на банковские продукты. В 2020 году в рамках «Зеленого дня» свои предложения со скидками представляет сам Сбер, компании, которые входят в его экосистему, а также более 200 партнеров банка по всей стране.

— В этом году мы сильно расширили спектр предложений как для частных клиентов, так и для бизнеса. На сайте Sber.ru уже сейчас можно регистрироваться и бронировать скидки, — сообщила в ходе онлайн-пресс-конференции председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

По ее словам, спектр банковских продуктов будет очень разнообразным. Для частных клиентов это кредиты, карты, большая серия страховых продуктов с хорошими скидками, особые условия с повышенными бонусами по программе «Спасибо».

— Топовое предложение будет от сервиса «ДомКлик» — скидки на жилье от 1 до 3% почти в 600 жилкомплексах в России, в том числе в 31 ЖК Сибири: 15 — в Новосибирской области, 12 — в Красноярском крае и 4 — в Алтайском крае, — говорит банкир. — Если у человека уже есть одобренный кредит или ипотека, то он может выбрать скидку и потратить эти деньги на ремонт или на другие нужды.

Интересные предложения Сбер приготовил и для корпората: бизнес-карта с кэшбэком 10%, особые условия по зарплатному договору, льготы при покупке/продаже валюты и т.д. Причем не только для действующих, но и для новых клиентов.

Татьяна Галкина уверена, что большим спросом в «Зеленом дне» будут пользоваться сервисы от компаний экосистемы Сбера.

— На мой взгляд, одна из самых интересных фишек распродажи-2020 — «СберПрайм». Я купила его при запуске продукта в сентябре за 990 рублей за год. Меня заинтересовала выгодная подписка и онлайн-кинотеатр на Okko, скидки на такси «Ситимобил», на доставку в «СберМаркет» и т.д. На сегодняшний день мои вложения уже окупились, — констатирует Татьяна Галкина. — В рамках «Зеленого дня» «СберПрайм» можно купить за 999 рублей на два года. Мы посчитали: если активно пользоваться всеми включенными в пакет сервисами, то выгода составит до 25 тысяч рублей.

Впрочем, не обязательно покупать пакетное предложение, можно получить скидку на услуги конкретных сервисов. Опция «Пригласи друга» позволит увеличить скидку и сделает предложение более выгодным.

— Федеральные и региональные партнеры нашего банка: «Макдональдс», «Эльдорадо», «Победа», «Детский мир», «Газпромнефть», Huawei, Xiaomi и т.д. — подготовили свои предложения на самые популярные товары по аналогии с сезоном «черных пятниц». «СберМаркет» предложит продукты с ценой ниже, чем в «Метро», «Ашане» или «Ленте» и т.д., а Delivery Club — скидки на доставку 33% — это тоже пример нашей коллаборации с партнерами, — перечисляет Галкина. — Для наших партнеров участие в «Зеленом дне» — это хорошая маркетинговая акция, направленная на повышение узнаваемости их бренда и продукции. В наших планах — привлечение новых партнеров к сотрудничеству, в том числе в регионах.

11 ноября на площадке «Зеленый день» будут транслироваться видео-выступления популярных блогеров и селебрити, которые расскажут о протестированных ими продуктах и услугах.

Для работы на сайте «Зеленого дня», а также компаний экосистемы и партнеров Сбера необходимо зарегистрироваться по СберID. Частным клиентам эксперты банка советуют сделать выбор 11-12 ноября. У корпората времени для выбора чуть больше — до 17 ноября, так как продукты для юрлиц требуют более тщательного изучения и анализа перед принятием решений.

По данным Сибирского Сбербанка, на сегодняшний день компании, входящие в экосистему банка, активно работают во всех регионах Сибири. Наиболее популярные сервисы — «СберМобайл», «СберМаркет», Delivery Club и Okko.

Фото предоставлено пресс-службой