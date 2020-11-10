Каждый восьмой ипотечный кредит в России выдается в Сибирском федеральном округе

В регионах Сибирского федерального округа выдается каждый восьмой ипотечный кредит в России. В январе – сентябре текущего года в Сибири выдано около 143 тыс. ипотечных кредитов, это на 24% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

— В Сибирском федеральном округе распределение выдачи ипотечных кредитов по регионам относительно равномерное. При этом в трех субъектах-лидерах выдается около половины всей ипотеки в Сибири. В частности, за 9 месяцев 2020 года в Новосибирской области выдано свыше 28 тысяч кредитов, в Красноярском крае – больше 26 тысяч, в Кемеровская области выдано примерно 20 тысяч займов, — отметил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

По его словам, в Сибирском федеральном округе спрос на ипотеку в подушевом сопоставлении выше, чем в среднем по России. По стране с января по сентябрь текущего года на 1000 человек было выдано 7,5 кредита, а в СФО – 8,3 займа. Лидером по этому показателю в округе является Новосибирская область – ипотечный кредит взял каждый сотый житель региона.

Юрий Ачкасов уточнил, что всего в России за 9 месяцев 2020 года выдано свыше 1,1 млн кредитов на 2,7 трлн рублей.

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