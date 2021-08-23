Экс-чиновник Минтранса остается под стражей до октября

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого.

— Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С.В. продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 07 месяцев 07 суток, до 25 октября 2021 года, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. — В удовлетворении ходатайства адвокатов Горбунова, Сердюка об изменении обвиняемому Ставицкому меры пресечения на домашний арест отказано. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что в отношении Сергея Ставицкого уголовное дело было возбуждено по подозрению в растрате с использованием служебного положения. По версии следствия, ущерб, причиненный действиями теперь уже бывшего чиновника регионального Минтранса территориальному управлению автодорог, составляет более полутора миллионов рублей. Помимо Ставицкого уголовное дело было возбуждено и в отношении экс-главы ТУАДа Михаила Чуманова, подозреваемого в получении взятки, а также руководителя одной из подрядных организаций, по версии следствия выступившего в роли взяткодателя.

Как сообщали подозреваемые в комментариях к сюжету «Закатать наличные в асфальт» федерального телеканала, снятого Эдуардом Петровым в середине мая текущего года, они свою вину не признают. Более того, опрошенные по итогам выхода сюжета корреспондента Infopro54 новосибирские эксперты дорожной отрасли и политики, усомнились в достоверности представленных фактов. В частности, отмечалось, что замминистра не был задействован на тех участках работы и не принимал участие во взаимодействии с подрядчиками, которые упоминаются в фильме. Второе, на что обращали внимание опрошенные: в сюжете демонстрировались дороги областного центра, к которым ТУАД не имеет никакого отношения. Третье: может ли считаться взяткой факт аренды ТУАДом служебного автомобиля замминистра с обслуживанием за свой счет? Наконец, как обратили внимание собеседники редакции, очень неоднозначно выглядит тот факт, что подозреваемых уже на всю страну прославили как преступников, несмотря на то, что еще продолжаются следственные действия и не было соответствующего приговора суда.

Напомним, уголовное дело в отношении Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, Сергея Ставицкого — в марте 2021-го.