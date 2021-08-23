Минтруд России рассказал о выплатах для семей с детьми до 3 лет

В Минтруде России рассказали о выплатах, на которые могут претендовать семьи с детьми до 3 лет. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Instagram.

Так, если в семье первенец родился до января 2020 года, а второй ребенок после данной даты, то размер материнского капитала составит почти 640 тыс рублей.

Также за предыдущий год выплачивается пособие по беременности и родам в размере 100% средней зарплаты. Независимо от трудоустройства и дохода одному из родителей выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка, которое составляет 18 тыс рублей. При рождении сразу нескольких детей пособие выплачивается на каждого из них.

Кроме того, могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячные выплаты до 3 лет на первого и второго ребенка семьи с доходом на одного члена семьи менее двух прожиточных минимумов.

На третьего и последующих детей в 78 субъектах России установлена ежемесячная выплата до 3 лет. Условия ее предоставления устанавливаются регионом. Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка.

Ранее министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, согласно которому материнский капитал сможет получить отец.