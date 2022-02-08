Экс-чиновника Бурятии судят за хищение на новосибирском заводе

Начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Республики Бурятия Алексея Мишенина. В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение и состоялись прения сторон, сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Органом предварительного следствия Мишенин А.С. обвиняется в том, что он, являясь заместителем председателя правительства Республики Бурятия в 2016 году в результате умышленных совместных преступных действий с иными лицами, совершенных ими с использованием служебного положения иного лица, путем незаконного расходования, похищены вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере 67 757 467,33 рублей. Этими деньгами Мишенин и иные лица распорядились по своему усмотрению, чем причинили АО «НАРЗ» материальный ущерб на указанную сумму. Экс-чиновник обвинается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 — ч.4 ст.160 УК РФ (организация и руководство исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке в соответствии со ст. 226.9 УПК РФ.

Государственный обвинитель просил суд назначить Мишенину А.С. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, изменить меру пресечения на заключение под стражу после оглашения приговора.

Защита попросила назначить Мишенину А.С. наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое считать условным с испытательным сроком 2 года. Следующее судебное назначено на 24 февраля.

Алексей Мишенин родился в 1979 году. Окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе. В 2011 году стал генеральным директором завода. Указом главы Бурятии 10 ноября 2015 года был назначен на должность министра промышленности и торговли республики, в 2018 году перешел в Ростех. Весной 2019 года вновь вернулся в Бурятию и занял должность заместителя председателя правительства республики по экономическому развитию.