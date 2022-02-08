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В 2021 году «Балтика» увеличила объем продаж на 5%

  • 08/02/2022, 13:33
Автор:
новости бизнеса
На рынке безалкогольной продукции компания занимает более 45%.

В условиях высококонкурентной среды и на фоне незначительного роста российского рынка пива объемы продаж пивоваренной компании «Балтика» в 2021 году увеличились на 5% по сравнению с 2020 годом, сообщила пресс-служба компании.

Росту российского рынка пива (+3,3% ) в 2021 году способствовала хорошая погода в высокий сезон и ослабление карантинных ограничений. Структуру рынка определяют тренды, сформировавшиеся как до пандемии, так и в ее период: рост продаж безалкогольного пива и крафтовых сортов, а также поляризация и смещение спроса из сегмента мейнстрим в премиум и эконом. В каналах продаж наблюдается переход покупателей из традиционной торговли в специализированные пивные магазины; растут объемы отгрузок в e-commerce; постепенно возвращается на прежний уровень HoReCa.

Доля компании на рынке по итогам 2021 года составила 27,3%. При этом, отгрузки безалкогольной продукции в 2021 году увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом в том числе за счет роста представленности в новых каналах продаж: неклассической пивной рознице и e-commerce. Доля бренда «Балтика 0» на рынке безалкогольного пива по итогам 2021 года выросла на 0,5 п.п., достигнув 45,2% .

Объемы экспортных отгрузок компании в 2021 году увеличились на 15% по сравнению с 2020 годом за счет роста поставок по ключевым экспортным направлениям, таким как Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Китай. В 2021 году «Балтика» расширила географию экспорта до 79 стран.

«Балтика» остается крупнейшим налогоплательщиком в регионах своего присутствия: в 2021 году компания перечислила 61,1 млрд рублей в бюджеты различных уровней.

Общий объем инвестиций компании в 2021 году — 3,7 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2020 году. Основные направления инвестиций — приобретение нового, более экологичного, холодильного оборудования, а также электрических погрузчиков для складов готовой продукции, которые постепенно заменят пропановые машины.

Еще одним важным направлением инвестиций в 2021 году стал монтаж новой линии розлива в алюминиевые банки на заводе в Новосибирске. Запуск линии, запланированный на лето 2022 года, поможет повысить скорость поставок продукции в торговые точки и снизить логистические издержки.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов.  Компания управляет 8 заводами в России.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : производство инвестиции бизнес


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