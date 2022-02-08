Еще 120 км дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ждет ремонт

В Новосибирской области разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт 120 км дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» в четырех районах Новосибирской области, сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Участки ремонта определены в Ордынском, Кочковском, Краснозерском и Карасукском районах.

В план мероприятий 2022 года по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги включено больше 40 км: в Ордынском районе — 3 км, в Кочковском — 14,5 км, в Краснозерском — 17,2 км, в Карасукском — 8,3 км.

На 2023-24 годы также в планах ремонт: в Ордынском районе — 52 км, в Краснозерском —5,6 км, в Карасукском — 16 км.

Ориентировочная стоимость работ — около 2 млрд рублей. Точный цифры будут понятны после утверждения проектно-сметной документации.