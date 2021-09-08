Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на семь лет условно за получение взятки

Бывший начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска признан виновным в получении взятки в крупном размере. Как сообщают в региональном Следственном управлении, чиновнику назначено наказание в виде 7 лет 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки – 4 млн. рублей, с лишением права занимать должности государственной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий и (или) административно-хозяйственных полномочий на 5 лет.

— Судом установлено, что бывший чиновник высказал руководителю одного из Обществ требование о передаче ему взятки в размере 200 тыс. рублей указав, что деньги необходимо передать за оказанное им содействие в выигрыше муниципального контракта на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения в пос. Ермаковка г. Иркутска. А также за беспрепятственное принятие выполненных работ по настоящему контракту и их своевременную оплату, разрешения иных проблем, возникших в ходе заключения и исполнения настоящего муниципального контракта. Денежные средства в последующем мужчине были переданы, — рассказали в СК РФ по Иркутской области.

В июне 2020 года чиновник был задержан.