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Дополнительные наборы объявили новосибирские университеты

  • 08/09/2021, 11:00
Автор:
Новости Новосибирска
За один раз им в этом году не удалось набрать запланированное количество студентов.

Всем не хватило

В новосибирских вузах ситуация, схожая со столичными: в августе 2021 года они объявили дополнительный набор, так как не смогли набрать нужное количество первокурсников. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области. Речь идет о таких высших учебных заведениях города, как НГТУ, СГУПС, НГУЭУ, СибГУТИ, НГАСУ (Сибстрин).

По данным ведомства, в похожей ситуации оказались учреждения среднего профессионального образования (СПО). Ощутимый недобор присутствует в Новосибирском архитектурно-строительном колледже, в Новосибирском торгово-экономическом колледже, в Куйбышевском политехническом колледже, в Новосибирском техническом колледже им. Покрышкина, а также в Новосибирском промышленно-энергетическом колледже и в Новосибирском технологическом колледже питания. Всего в конце августа прием на бюджет продолжали 15 профорганизаций, подведомственных министерству.

Свободные места оказались на ряде строительных и IT-специальностей, логистике, поварском и кондитерском деле, мехатронике и мобильной робототехнике, сварочном производстве.

— Решение о дополнительном наборе студентов связано с востребованностью профессий по указанным направлениям подготовки на рынке труда Новосибирской области, а также с учетом сложившейся конкурсной ситуации и повышенным спросом абитуриентов, — сообщается в письме Минобразования.

Абитуриенты запутались

Недобор студентов в министерстве объясняют тем, что в 2021 году изменился порядок приема документов. Ранее документы можно было подавать в 5 вузов на 3 специальности в каждом. Ко второй волне большинство абитуриентов уже знали, где будут учится. В этом году выпускники 11 классов могли подать заявления также в пять разных вузов, и участвовать в конкурсе одновременно по 10 направлениями и специальностям. При этом выбрать специализацию нужно было непосредственно перед зачислением. Второй волны в этом году не было. В итоге кто-то оказался принят сразу в несколько университетов и на несколько факультетов, а кто-то остался ни с чем.

В некоторых вузах, например НГТУ, бюджетные места были закрыты в 100% объеме и в установленные сроки. Дополнительный набор университет открыл на контрактные места по отдельным образовательным программам для иностранных студентов, а также на места, предусмотренные на платной основе. В НГУЭУ допнабор был открыт только на контрактные места.

— Приемная кампания в НГУЭУ в 2021 году отличается от прошлых лет новым порядком приема, вариативным вступительным испытанием и использованием новых технологий — подачей документов через «Госуслуги» и новым личным кабинетом абитуриента. Объединение классического и дистанционного взаимодействия с абитуриентами, в том числе с помощью электронного справочника первокурсника, принесло положительные результаты, — констатировал Павел Новгородов, ректор НГУЭУ. — В приемную комиссию поступили более 8000 заявлений, и в настоящее время продолжается прием на заочную форму обучения, поэтому окончательные выводы мы сможем сделать только в конце сентября. Однако уже сейчас можно сказать, что при снижении количества бюджетных мест и некоторых ограничениях по приему на заочную форму обучения по экономике и менеджменту набор мы сохранили, а на определенных уровнях образования увеличили коммерческий набор.

В частности, в НГУЭУ на бакалавриате выросло число мест на «Экономику». Увеличился набор на IT-направления и «Социологию» как на бюджетные места, так и на коммерческие. В магистратуре также отмечается рост на технических специальностях и большой рост на направлении «Финансы и кредит». На программах СПО вуз выдавал гранты в размере 50% оплаты обучения круглым отличникам.

— На фоне увеличения проходных баллов и снижения доли заочного обучения у нас ощутимо увеличился средний балл поступающих, — говорит Новгородов. — Однако отмечу, что и в прошлом году проходной балл в НГУЭУ значительно превышал средний по Новосибирску. Кроме того, у нас увеличился средний балл на программах СПО, где за последние 3 года мы наблюдаем взрывной рост.

По предварительным данным, в 2021 году на коммерческие места проходной бал составляет 3,7-3,8, на бюджетные — 4,5-5,0.

В СПО лидируют творческие и цифровые специальности

По информации Министерства образования, по итогам приемной кампании в СПО наиболее востребованными оказались следующие специальности:

— коммерция (по отраслям) —18 заявлений на одно бюджетное место,

— дизайн — 13 человек,

— графический дизайн — 9,

— операционная деятельность в логистике — 8,

— переработка нефти и газа — 8,

— информационные системы и программирование — 7,

— гостиничное дело — 6,

— издательское дело — 6,

— архитектура — 6,

— организация и технология защиты информации — 5,

— машинист дорожных и строительных машин — 5 и т.д.

— Инженерные и творческие архитектурные направления сохраняют востребованность в течение нескольких лет, но наибольшей популярностью пользуются цифровые направления и специальности, опять растет спрос на экономическое образование, — пояснили в министерстве.

В аутсайдерах — лесное и лесопарковое хозяйство, мастер общестроительных работ и мастер слесарных работ. Детально цифры приема в ведомстве не уточнили.

В среднем итоги приемной кампании 2021 года в СПО региона — 3 человека на одно бюджетное место.

Приоритеты высшего образования

В вузах сравнительно низкий конкурс наблюдался на некоторые технические направления и специальности. В НГАУ наименьшей популярностью пользовались направления «Агрохимия и агропочвоведение», в СибГУТИ — «Электроника, радиотехника и системы связи», в СГУГиТ абитуриентов не сильно интересовали «Экономика», «Менеджмент», «Техносферная безопасность», «Фотоника и оптоинформатика», «Боеприпасы и взрыватели».

— Это связано с отсутствием бюджетных мест по данным направлениям, — уточнили в Минобре.

Отметим, что в рейтинге популярных направлений по итогам 2021 года в некоторых вузах прослеживается рост интереса к профессиям, связанными с экологией. К примеру, в НГАУ в числе самых популярных специальностей, на которые стремились абитуриенты, оказались «Ландшафтная архитектура», «Лесное дело», «Биология», а также «Ветеринария», «Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов». В СГУПС — направления информационного блока, «Строительство», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Технология транспортных процессов», «Эксплуатация железных дорог». В НГУЭУ наибольшее количество заявлений в рамках приемной кампании было зарегистрировано по направлениям «Экономика», «Реклама и связи с общественностью», «Юриспруденция». В СГУГиТ — «Геодезия и дистанционное зондирование», «Землеустройство и кадастры».

Средний балл абитуриентов в вузах в 2021 году на коммерческое отделение по предварительным данным составляет от 170 баллов, на бюджет — 250 баллов.

Предварительные итоги кампании

Всего по итогам 2021 года в учреждения, подведомственные Минобру, на бюджетную основу поступили 8400 человек, в 2020 году набор составлял 8345 человек. На платную основу за счет физических и юридических средств были приняты на обучение 2945 человек (в 2020-м — 2779). При наличии свободных мест СПО могут продлить прием подачи документов до 25 ноября 2021 года.

Контрольные цифры приема в вузы выросли на 742 места — до 14847 в 2021 году. По предварительным данным ведомства, в вузы региона приняты около 20 тысяч студентов. Дополнительный набор в вузы заканчивается изданием приказов о зачислении 24 сентября.

Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

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Рубрики : Экономика Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги :

студенты
СПО
образование
новости
вузы


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