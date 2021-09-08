Региональные УФАС начали проверку рынка стройматериалов

— В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении ФАС.

Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, уточнили в службе.

— Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе, — подчеркнули в ведомстве.

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.

Напомним, в конце августа ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры в России, у ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора.