FM Logistic планирует расширять логистические мощности в Новосибирске

По словам руководителя направления регионального развития бизнеса FM Logistic Артема Хомышина, компания не исключает строительства в регионе собственных логистических мощностей — при достижении определенных объемов.

— Артем, в 2020 году во время одной из конференций представители вашей компании говорили о планах по строительству в Новосибирске собственных логистических мощностей. Не изменились ли планы, если нет, то когда планируете приступить к реализации этого проекта?

— Действительно, планы по строительству собственной площадки в регионе есть, более того, мы уверены, что они будут успешно реализованы. При этом необходимо учесть, что строительство собственного логистического комплекса является высококапиталоемким мероприятием — оно целесообразно при достижении критической массы бизнеса в регионе, которая позволяет равномерно покрыть имеющиеся издержки при сохранении конкурентоспособного предложения. В Новосибирске мы работаем с 2009 года и за это время успели нарастить хороший объем бизнеса. Сегодня FM Logistic оперирует на более чем 10 000 кв. м в регионе. Это арендованные, а также клиентские площади, расположенные в черте города. Так как Новосибирск является деловым центром макрорегиона, объемы бизнеса компании в нем динамично растут. Мы храним и обрабатываем товары клиентов, предназначенные как для потребления в самом регионе, так и следующие транзитом из ЦФО на Дальний Восток, а также в обратном направлении.

На сегодняшний день объем бизнеса в регионе пока только приближается к тому уровню, при котором строительство собственной площадки является экономически обоснованным.

— Можете назвать эти условия?

— По нашей оценке, вопрос строительства собственного складского комплекса в регионе будет особенно актуален при достижении объемов единовременного хранения от 15 000 кв. м или при наличии зафиксированных договоренностей с нашими партнерами по выходу на сопоставимые объемы. Сам размер будущей площадки тоже зависит от ряда факторов, среди которых текущий объем спроса на складские услуги в регионе и его перспективы, а также распределение фиксированных расходов на строительство подобных объектов.

— В принципе, вам не так много осталось для достижения указанных объемов. Есть уже понимание, где хотели бы открыть логистические мощности?

— Наиболее привлекательными нам видятся два потенциальных района расположения складских комплексов: в самом городе (ориентировано на клиентов с высокой долей внутригородской дистрибуции в общем потоке заказов), а также в западном направлении пригорода Новосибирска, в местах концентрации крупных производств наших клиентов и проходящих возле них ряда ключевых транспортных артерий региона. Одним из важнейших факторов при выборе локации является ее удобство для наших клиентов и ориентированность на их бизнес-модель. Именно по этой причине мы проводим с нашими действующими и потенциальными партнерами анализ возможностей по оптимизации их цепей поставок, в том числе и в части расположения распределительного центра. Наглядный пример такого подхода — склады FM Logistic в Екатеринбурге. Мы сохранили площадку, расположенную в одном из центральных районов города, открыв вторую в районе аэропорта Кольцово, позволив клиентам использовать наиболее удобную для них локацию. В то же время бизнес клиентов не стоит на месте, и вопрос централизации и объединения всех активностей под одной крышей тоже может стать актуальным при определенных обстоятельствах.

— Так все-таки вы планируете арендовать или строить логистическую площадку?

— Уже сейчас текущий объем нашего бизнеса в регионе практически достиг максимума операционных возможностей используемой площадки. Мы находимся в постоянном контакте с нашим арендодателем для поиска возможностей расширения бизнеса в текущем логопарке, а также общаемся с другими игроками рынка на предмет оценки альтернативных возможностей по аренде. Повторюсь, до достижения критической массы бизнеса, обосновывающей строительство собственной площадки, наиболее вероятной является стратегия увеличения мощностей за счет арендованных и клиентских локаций.

— Какие задачи компании позволит решить площадка в Новосибирске?

— Ключевая задача — обеспечение требуемого объема мощностей для хранения и складской обработки товаров действующих клиентов, чей бизнес неуклонно растет, так и новых партнеров в регионе, а также рост кросс-доковых операций для поддержки стремительно развивающегося транспортного направления компании, в том числе и на плече магистральных перевозок.

— В прошлом году вы также говорили о планах по сотрудничеству с «Русагромаркетом», который открывает первую очередь своего распредцентра в Новосибирске. Здесь произошли какие-то изменения?

— Совместно с «Русагромаркет» мы приняли решение о развитии в регионе по модели независимого партнерства. Это позволит обеим сторонам рассматривать как совместные проекты, так и привлекать альтернативных партнеров для реализации задач. Данная концепция позволяет наиболее гибко реагировать на динамично меняющиеся требования рынка и при этом быть конкурентоспособными при положительной рентабельности.

— Есть ли у вас планы по сотрудничеству с местными компаниями? В каком формате?

— Среди наших действующих, а также потенциальных клиентов в регионе есть немало компаний, локализовавших свое производство в Новосибирске и близлежащих городах.

Склад — это большая и сложная система, поэтому мы также привлекаем к обслуживанию сторонние организации, специализирующиеся на отдельных видах непрофильных услуг: охранных, клининга, технического обслуживания и др. Мы всегда открыты к сотрудничеству с местными компаниями, среди которых есть как федеральные, так и локальные игроки.