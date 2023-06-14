Экс-депутат горсовета Новосибирска Эдуард Кожемякин объявил голодовку

Бывший владелец сети магазинов «Крепость», экс-депутат горсовета Новосибирска, ныне председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Новосибирской области Эдуард Кожемякин объявил голодовку. Таким образом, он требует повышения пенсий, детских пособий и минимального размера оплаты труда. Информацию об этом он подтвердил журналисту редакции Infopro54.

— На протяжении последних двух лет партия пенсионеров проводит одиночные пикеты у зданий региональных отделений Пенсионного фонда России и госструктур с требованием о повышении пенсий. Никакого толку от этого нет. Люди часто спрашивают: «А что вы сделали?». А мы ничего сделать не можем. У нас только в Заксобрании фракция есть, а в Госдуму мы не прошли, соответственно, и влиять ни на что не можем. Все это и сыграло роль, — пояснил Эдуард Кожемякин.

Он подчеркнул, что не согласен индексацией пенсий в 4,8%, так как она ниже уровня индексации цен и тарифов ЖКХ.

— Это такой способ протеста определенный. Может быть, кто-то услышит, кто-то узнает. Может быть, сделают дополнительную индексацию пенсий на региональном уровне. Или увеличат прожиточный минимум для пенсионеров. У нас в регионе минимальная пенсия составляет 12 086 рублей, а в Москве — 23 с лишним тысячи. А чем хуже другие регионы? — говорит Эдуард Кожемякин.

Подобные проблемы, по его мнению, существуют и с детскими пособиями, и с минимальным размером оплаты труда.

— Сколько можно с этим плакатом ходить? Последней каплей было то, что я пришел со своей табличкой в Центральный парк на митинг, посвященный Дню России. В одной руке плакат, в другой — флаг России. Не пустили. На Первомайскую демонстрацию тоже полиция не пустила меня. Не та тематика, — констатировал он.

Собеседник редакции Infopro54 уточнил, что голодовка продолжается со вчерашнего утра.