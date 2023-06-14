Новосибирскую разработку для поиска беспилотников представили на Всероссийском инженерном конкурсе

Антенна изготовлена из прямоугольного волновода для поиска беспилотных летательных аппаратов в небе и мониторинга искусственных спутников Земли. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

— Такую антенну можно использовать для беспроводной связи на ближние и дальние расстояния, для обнаружения и слежения за объектами на земле и в небе, мониторинга спутников Земли. Преимущество разработки — высокая механическая прочность и простота реализации, устойчивость к вибрациям и внешним излучениям, а также возможность передавать излучение очень высокой мощности, — рассказывает разработчик устройства Андрей Колесников, магистрант кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств Новосибирского государственного технического университета.

По его словам, в работе были предложены несколько примеров волноводно-дипольных антенн, выполненных на основе нестандартного излучателя, которые можно успешно адаптировать и использовать для задач стационарного мониторинга воздушного пространства над необходимой местностью, например, поиск БПЛА в небе, или мониторинга искусственных спутников Земли с возможностью использования высоких уровней мощности.

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по инженерным направлениям проходит ежегодно с 2014 года. Общее количество участников насчитывает более 10 тысяч студентов выпускных курсов бакалавриата и магистратуры. В 2022 и 2023 году участие в конкурсе приняли 7 тысяч студентов России, по итогам отборочного этапа и полуфинала было отобрано 100 студентов-выпускников для участия в финале конкурса, который проходил в Москве.

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