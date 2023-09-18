Экс-директор «Росгосстраха» осужден за мошенничество в Новосибирске

В Дорогомиловском районном суде Москвы экс-директор новосибирского филиала «Россгостраха» Алексей Игошин признан виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Махинации руководителя были выявлены сотрудниками УФСБ по Новосибирской области еще в 2021 году.

‑ В сентябре 2021 года он заключил договор с новосибирским заводом на оказание услуг по страхованию взрывоопасных грузов, указав в контракте в качестве страхового агента аффилированное с ним юридическое лицо. Вознаграждение на общую сумму свыше 13 млн рублей, выделенное указанному юрлицу страховой компанией, Игошин присвоил, — прокомментировали в ФСБ.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Игошин поспешил возместить причиненный ущерб еще на стадии предварительного следствия. Рассматривали дело в московском суде, по адресу головного офиса страховой компании.