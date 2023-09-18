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Экс-директор «Росгосстраха» осужден за мошенничество в Новосибирске

  • 18/09/2023, 13:09
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Экс-директор "Росгосстраха" осужден за мошенничество в Новосибирске
Бывший руководитель похитил 13 млн рублей из новосибирского филиала страховой компании.

В Дорогомиловском районном суде Москвы экс-директор новосибирского филиала «Россгостраха» Алексей  Игошин признан виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Махинации руководителя были выявлены сотрудниками УФСБ по Новосибирской области еще в 2021 году.

‑ В сентябре 2021 года он заключил договор с новосибирским заводом на оказание услуг по страхованию взрывоопасных грузов, указав в контракте в качестве страхового агента аффилированное с ним юридическое лицо.  Вознаграждение на общую сумму свыше 13 млн рублей, выделенное указанному юрлицу страховой компанией, Игошин присвоил, — прокомментировали в ФСБ.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Игошин поспешил возместить причиненный ущерб еще на стадии предварительного следствия. Рассматривали дело в московском суде, по адресу головного офиса страховой компании.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Росгосстрах приговор мошенничество


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