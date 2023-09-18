Крупнейшему бизнес-объединению России исполнился 21 год!

«ОПОРА РОССИИ» – это площадка для профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса с органами власти, контрольно-надзорными органами.

«ОПОРА РОССИИ» создана в 2002 году. Сегодня в структуре «ОПОРЫ РОССИИ» созданы и работают региональные отделения в 85 субъектах РФ, 417 местных отделений, 42 представителя в зарубежных странах.

««ОПОРА РОССИИ» формирует в стране благоприятный деловой климат, защищает права и законные интересы предпринимателей, – рассказывает Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения. – Важно, что организация выступает серьёзным, надёжным партнёром государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, улучшение инвестиционного климата в регионах. Наша организация обеспечивает творческий и интеллектуальный вклад в работу по совершенствованию трудового, налогового законодательства, корпоративного права. «ОПОРА РОССИИ» прошла огромный путь за эти годы! Сегодня организация объединяет более 400 тысяч предпринимателей, создающих миллионы рабочих мест и смыслов.Наше Новосибирское областное отделение играет заметную роль в экспертной работе при формировании законодательных инициатив и выработке новых мер поддержки МСП. Продолжаем заниматься поддержкой местных товаропроизводителей, наших учёных и конструкторов для создания необходимой продукции в режиме полного технологического суверенитета. Сегодня поздравляем всех предпринимателей Новосибирской области и заверяем, что продолжим работу по развитию сектора МСП, потому что малый бизнес — это фундамент экономики!».

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» сегодня – это более 750 лидеров отраслевых ассоциаций и союзов и субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

В отделении созданы и работают 40 отраслевых комитетов и комиссий, Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, 9 активных местных отделений в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

««ОПОРА РОССИИ» – это большое сообщество единомышленников, созидателей, патриотов нашей страны! Сегодня Новосибирская область занимает в рейтинге плотности МСП на 1000 жителей четвёртое место, а Новосибирское областное отделение входит в тройку лучших отделений по всей стране, – делится Наталия Кошелева, исполнительный директор Новосибирского областного отделения. – Это высокие результаты, но вместе мы можем больше! Теперь наша общая с властью задача, понимая потенциал и значение МСП в экономике, — наращивать мощности предприятий, привести их к наиболее высоким количественным и качественным показателям, увеличивая таким образом вклад в ВВП от МСП.

«ОПОРЕ» сегодня 21 год, и это очень серьезно для организации. За это время мы внесли огромный вклад в создание условий для ведения бизнеса, но это тот возраст, когда всё ещё впереди!».

В 2022 году коллектив Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» отмечен Благодарностью Губернатора Новосибирской области в честь 20-летия организации. На этом заслуги Отделения не закончились.

Представители Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» принимают экспертное участие более чем в 40 общественных советах, рабочих группах при органах власти г. Новосибирска и Новосибирской области.

За прошедший год в Новосибирской области эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» проделали значимую работу по вопросу кадрового дефицита в промышленности и других отраслях экономики – совместно с Правительством Новосибирской области разрабатываются решения, способные регулировать занятость населения.

В 2023 году в России заработала программа «промышленная ипотека», инициатива разработки которой родилась в Новосибирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ».

В марте этого года состоялась встреча Губернатора НСО с лидерами «ОПОРЫ РОССИИ», по итогам которой исполняется ряд поручений по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства области – в части продвижения местных товаропроизводителей, локальных брендов как в регионе, так и за его пределами.

Так, в честь Дня российского предпринимательства Минпроморгом НСО организована первая выставка-ярмарка «Новосибирь», представившая не только местные продукты питания, но и товары легкой промышленности, детские товары, инновационные разработки, технологии доступной среды, машинное оборудование.

Инновационные и технологические решения новосибирские предприниматели представители вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в рамках стенда «Новосибирь» на Х Международном форуме технологического развития «Технопром».

На регулярной основе Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» проводит мероприятия с УФНС России по Новосибирской области по разъяснению наиболее актуальных вопросов для малого бизнеса. В этом году в связи с внедрением Единого налогового счета (ЕНС) состоялся ряд встреч и вебинаров, участие в которых приняли несколько тысяч предпринимателей.

В этом году были организованы большие деловые площадки: бизнес-форум «Эра предпринимателя» (в честь Дня российского предпринимательства, в ГПНТБ), «Большая конференция маркетинга» (КК. им. Маяковского).

На регулярной основе проходят отраслевые мероприятия: Международная отраслевая выставка-чемпионат «Сибирский проспект красоты», фестиваль моды и красоты «Образ», молодежные хакатоны в районах области, «Первый Сибирский Форум по косметологии «Сделано в России», конференция «Наука. Медицина. Инновации», проект «Идея», «Кейтеринг Сибири», а также множество обучающих конференций и семинаров, обучающие проекты с центром «Мой бизнес» («Успешный производитель», «Магазин у дома: наука выживания», «Школа нестационарной, мобильной торговли и вендинга»).

Состоялись мероприятия и для всех жителей города: гастротуристический фестиваль «В Сибири – есть!» на Михайловской набережной, праздник в честь Дня защиты детей на площади Пименова, акция «Здоровый субботник», конкурс «Экочеловек», проект «ОПОРА – детям».

Особое внимание предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» уделяют добрым делам, создавая проекты и мероприятия для тех, кто нуждается в поддержке и внимании. Так, в зале им. А.М. Каца впервые состоялся инклюзивный кинопоказ фильма «Танки» для особенных зрителей, комитетом по ценностно-ориентированному предпринимательству на ежемесячной добровольной основе организованы десятки благотворительных мероприятий для тяжело больных детей и взрослых, сирот, особенных детей и их родителей, малообеспеченных семей, ветеранов, пожилых людей, бездомных животных, экологические мероприятия. При поддержке фонда «Президентских грантов» реализуется проект по ресоциализации заключенных «Путь домой».

При поддержке министерства региональной политики Новосибирской области реализуется проект по популяризации социально-ответственного предпринимательства и благотворительности среди молодежи «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

«ОПОРА РОССИИ» благодарит своих партнеров и друзей, с которыми воплощаются в жизнь значимые для региона и страны проекты и идеи!

Сила сообщества – в людях. ОПОРА РОССИИ – это МЫ.