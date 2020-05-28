Экс-глава района возглавил новосибирский Россельхознадзор

По информации регионального минсельхоза, ещё на прошлой неделе коллективу областного управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарноуму надзору представили их нового руководителя. Им назначили экс-главу Краснозёрского района Александра Баева. Он возглавлял район с 2010 года

— Приказ о назначении Александра Баева подписан 21 мая министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым, — сообщают в минсельхозе области.

Как пояснили в районной администрации, отставка главы состоялась ещё в начале мая.

В настоящий момент обязанности главы района исполняет экс-заместитель Баева Оксана Андреева. Нового главу предстоит утвердить специальной конкурсной комиссии, которая будет сформирована после выборов Краснозёрского совета депутатов следующего созыва. Предположительно выборы пройдут в единый день голосования в сентябре 2020 года.

Фото с сайта Краснозерского района